La controversia suscitada tras el despido de la administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz, por supuesta “insubordinación” y la denuncia que la despedida dio sobre las presuntas presiones que recibió para firmar millonarios contratos trajo cola.

En la mañana de este miércoles, la que era su jefa, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, casi evadiendo decirle al periodista Normando Valentín, en una entrevista por NotiUno, quién le ordenó nombrar a Medina Díaz en el cargo, lanzó una nueva acusación. Aseguró que la exfuncionaria la amenazó con agredirla.

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“Esta señora se ha atrevido a amenazarme con golpearme ante la secretaria de la Gobernación”, señaló Roig Fuertes.

Valentín se asombró por la respuesta y le cuestionó qué decía.

“Como lo estás oyendo. Esa señora hizo amenazas en su conversación con la secretaria de la Gobernación de agredirme físicamente y también lo hizo en su oficina ante su equipo de trabajo. Estamos hablando de un tipo de persona sin ninguna credibilidad. Que se está yendo por lo fácil de crear una noticia, porque no puede, ni siquiera tiene la capacidad de reconocer su incompetencia”, afirmó.

La presunta amenaza surgió tras tres instancias en las que se le cuestionó por qué se designó a Medina Díaz al cargo de administradora de Adsef, cuando estaba retirada por 12 años y supuestamente no realizaba la labor que se le asignaba ni asistía a las reuniones.

“Otro asunto, ella miente. Esa señora no estaba retirada. Esa señora tenía un contrato en la propia Adsef…, un contrato que ella apenas ejecutó”, dijo.

Se le volvió a preguntar, quién la designó al cargo. Lo que dijo fue “esas posiciones, como establece la ley, ciertamente, es el secretario que lo nombra, en consulta con la gobernadora (Jenniffer González Colón) y yo tengo absoluta deferencia a todos nombramientos que la señora gobernadora hace y poder trabajar en equipo asuntos, que con esta señora no fue posible”.

¿Fue Domenech?, se le indicó por tercera ocasión, al hacer referencia al exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

“No tiene nada que ver”, soltó. Luego, reveló las supuestas amenazas de agresión.

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En resumen, Roig Fuertes manifestó que Medina Díaz “fue destituida porque ella puso en riesgo los beneficios de los niños, de los 1.2 millones de ciudadanos”.

La secretaria alegó que el despido no guarda relación con el contrato de $38 millones con la empresa NOLA Education LLC, relacionados con el proyecto Star Academy.

“Esta señora insiste en unas cosas que no tienen sentido y que no son ni tienen nada que ver con la realidad de por qué ella fue despedida”, sostuvo.

Alegó que el presunto contrato no llegó ni a borrador, ya que se detectó que no era viable. Dijo que tiene pruebas de que ni siquiera se solicitaron fondos para el mismo

“Mira, una vez más, esta señora le falta la verdad”, afirmó Roig Fuertes, al rechazar los alegatos de Medina Díaz de que se le hostigara para que firmara el acuerdo.

“A ella misma se le notificó que ese proyecto no podía ser viable”, insistió.

Luego, la secretaria puntualizó que “la realidad es que ella se está yendo por lo más fácil para tratar de ocultar la incompetencia y cómo sus acciones pusieron en riesgo el beneficio del PAN, de nuestros niños”.

Insistió en que Medina Díaz “no contestaba el teléfono, no participaba de reuniones claves”.