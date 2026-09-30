El Departamento de Justicia confirmó que recibió hoy un referido del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, relacionado con un proceso de contratación en la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La funcionaria indicó, a través de declaraciones escritas, que el referido será evaluado conforme a la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, conocida como Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

“Recibimos hoy, cerca del mediodía, el referido presentado por el presidente del Senado. Lo atenderemos con la seriedad y el rigor que amerita, para determinar las acciones que procedan conforme a derecho”, expresó Gómez Torres.

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Según la ley, Justicia cuenta con 15 días laborables, a partir de la recepción del referido o querella, para realizar una evaluación preliminar y notificar al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente si existe causa suficiente para iniciar una investigación.

Ese término vence el 22 de octubre de 2026.

El referido ocurre luego de que la exadministradora de la ADSEF, Blanca Medina Díaz, fuera despedida tras negarse a firmar un contrato de $38 millones con una empresa de educación. Medina Díaz alegó que desde el Departamento de la Familia se le presionó para que firmara el acuerdo.

La administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz. ( Facebook ADSEF )

En su comunicación, Rivera Schatz solicitó que Justicia evalúe la información y adopte las medidas necesarias para preservar documentos y comunicaciones relacionados con los procesos de contratación señalados.

“Este proceso se realizará con independencia y estricto apego a la ley. No prejuzgaremos a nadie ni adelantaremos conclusiones. Las determinaciones se realizarán una vez se examinen los hechos y el derecho aplicable, y el resultado se informará cuando concluya el proceso”, terminó diciendo la Secretaria.