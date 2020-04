Las comidas que desde la próxima semana podrían a comenzar a repartirse de los comedores escolares del Departamento de Educación podría no ser tan solo para los menores de 1 a 18 años, como se estipula en las regulaciones federales.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, informó este jueves que, si Educación solicita al gobierno federal estar cobijado por una reciente ley aprobada por el Congreso, llamada Families First Coronavirus Response Act, los alimentos también serían para la familia inmediata de los menores de edad.

“El Families First, que fue el segundo proyecto que se aprobó (para la pandemia), incluyó el que los estados tuvieron todas las flexibilidades habidas y por haber para poder hacer este tipo de cosas: entregas de comidas, alimentos, no solamente a los estudiantes, a los familiares de los estudiantes, a la familia inmediata de los estudiantes. Eso se autorizó, por eso es que tú vez que muchos estados ya están haciendo esto y las escuelas públicas están repartiendo comidas”, informó.

Primera Hora se comunicó con el portavoz de prensa de Educación, Alexis Ramos, para conocer si habría oportunidad de darle alimentos a las familias de los estudiantes. Este informó que los fondos destinados a esta ley federal fueron cedidos al Departamento de la Familia. No supo estipular si habría la opción, como indicó González, de que los alimentos no se limiten a los menores de edad, sino que también se le podría dar a la familia completa. Refirió las preguntas a Familia.

Actualmente, se espera porque la agencia a cargo de los fondos estipule qué se haría con este beneficio revelado por González ahora que se espera que la próxima semana los comedores escolares comiencen a operar en medio de la pandemia del coronavirus.

El acuerdo que alcanzó anoche la gobernadora Wanda Vázquez con los presidentes de las organizaciones de los alcaldes, el arecibeño Carlos Molina y el sanlorenceño José “Joe” Román, es que Educación proveería los alimentos a través del Programa de Comedores Escolares y los municipios los repartirían a los menores de edad.

González medió para que se aprobara este acuerdo.

“Esto es un asunto que me preocupa, porque cuando tú has corrido la Isla y las has visitado, como quizás yo lo he hecho, uno ve la pobreza. Uno la ve cerca de San Juan, no te tienes que ir muy lejos. Y el saber que el 58% de nuestras familias en la Isla viven en bajo esos niveles de pobreza extrema y que estos alimentos se convierten en muchos casos en alimento a esos niños, era una preocupación mayor”, planteó.

Por otro lado, la comisionada residente comentó que se ha comenzado a dialogar sobre la posibilidad de aprobar un cuarto y un quinto paquete de ayudas federales relacionadas al coronavirus. No obstante, se ha pospuesto la fecha para que se realicen sesionen en el Congreso, por lo que desconoce cuándo podrían considerarse.

Aun cuando se desconoce qué podría contener la cuarta medida, Gonzalez informó que ha comenzado a dialogar con el secretario de Salud federal, Alex Azar, sobre la posibilidad de que se le concedan fondos los centros de salud de Medicare Advantage.

El quinto paquete de ayudas podría estar relacionado a infraestructura, adelantó.

En otros temas, la comisionada residente aceptó que todas las noticias que han surgido de la Isla durante esta pandemia resuenan en la capital federal, como lo son los problemas con el sistema de desempleo, la lentitud del Departamento de la Familia de procesar solicitudes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), así como las irregularidades en las compras de pruebas para detectar coronavirus. No obstante, sostuvo que la mayoría de los estados han confrontado problemas similares, por lo que hay mayor comprensión a la hora de juzgar a la Isla.

“Básicamente, todos los estados han tenido problemas”, subrayó.