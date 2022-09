Unos 495,000 damnificados del huracán Fiona ya han solicitado la ayuda al Programa de Asistencia Individual de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés), que entre otras cosas concedería $700 de emergencia para atender casos críticos, según informó el gobernador Pedro Pierluisi.

Estos reclamos suman $41 millones que debería desembolsar la agencia federal, reconoció, por su parte, el coordinador de la Oficina del Caribe, Orlando Olivera.

No obstante, el funcionario no supo informar cuándo comenzaría el desembolso de fondos para las familias, sobre todo, el del Critical Needs Assistance o Asistencia Inmediata Crítica, en el que se le concederían los $700 a los afectados.

“Esa información no la tengo ahora disponible”, afirmó Olivera, durante una conferencia de prensa realizada en el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) en la que se dieron los detalles sobre las solicitudes.

Por su parte, el gobernador indicó que “exhorto a toda persona que sufrió daños y pérdidas a registrarse con FEMA para adelantar lo más posible su reclamación”.

El llamado lo hizo el primer ejecutivo, al destacar que ya los residentes de los 78 municipios pueden reclamar asistencia individual de FEMA. Es que todos los pueblos ya fueron incluidos en la declaración de desastre mayor firmada por el presidente estadounidense, Joe Biden.

Según ha detallado FEMA, los damnificados que sean dueños de viviendas, inquilinos y dueños de negocios, pueden solicitar ayuda federal en respuesta a los daños o pérdidas sufridas como resultado directo del huracán Fiona.

Hay varias ayudas disponibles. La más inmediata es la Critical Needs Assistance, la cual concede los $700 a los afectados.

Este programa busca atender necesidades de urgencia entre la población, como lo sería la compra de agua, comida, primeros auxilios, medicamentos, fórmula de infantes, pañales, equipo médico, artículos de higienes o gasolina, se describe en la página cibernética de FEMA.

Además, está disponible la Asistencia Individual del Programa de Individuos y Familias (IHP, por sus siglas en inglés) de FEMA.

El mismo “provee asistencia económica y servicios directos para las personas y familias que se han visto afectadas por un desastre y tienen necesidades gastos necesarios y necesidades graves sin suficiente cobertura del seguro. La asistencia de IHP no sustituye al seguro y no puede compensar todos los daños causados por un desastre. La asistencia es destinada a satisfacer sus necesidades básicas y complementar los esfuerzos de recuperación del desastre”, se explica en la página cibernética de FEMA.

“Los sobrevivientes pueden solicitar asistencia de FEMA en línea en www.DisasterAssistance.gov/es, llamando al 1-800-621-3362 o usando la aplicación móvil de FEMA. Si utiliza un servicio de retransmisión, como el servicio de retransmisión por vídeo (VRS, por sus siglas en inglés), el servicio telefónico subtitulado u otros, provéale a FEMA el número de ese servicio. Los operadores están disponibles los siete días de la semana de 7:00 am a 1:00 am, hora local”, ha informado la agencia federal.

Olivera anunció que próximamente se abrirían los Centros de Recuperación de Desastres. En los mismos se ayudaría a los damnificados a llenar la solicitud de asistencia.

Estos abrirían según la solicitud de los alcaldes, destacó el funcionario federal.

El comisionado del NMEAD, Nino Correa, señaló ya se comenzó a realizar inspecciones para abrir estos centros en Cidra, San Juan, Río Grande y Patillas por petición de los alcaldes.

No obstante, el gobernador hizo constar que los alcaldes ya están asistiendo a los damnificados a hacer las reclamaciones.