La Fortaleza reaccionó este martes a los señalamientos que hiciera Luis Roberto Clemente, uno de los hijos del fenecido astro boricua Roberto Clemente, tras asegurar que la familia no fue consultada por el gobierno para que la imagen del pelotero fuera utilizada en los marbetes emitidos por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), como tampoco sabía que se impondría un donativo obligatorio de $5 adicionales al costo del permiso.

Primera Hora solicitó una reacción al Primer Ejecutivo, quien por declaraciones escritas por medio de su portavoz de prensa, Sheila Angleró, dijo que “el gobernador Pedro R. Pierluisi reconoce la gran gesta y el legado de Roberto Clemente en Puerto Rico. Honrar su historia, precisamente en el 50 aniversario del hit número 3000, fue la motivación para firmar la medida de la autoría del representante del Partido Popular Ángel Matos, y que contó con el aval de la inmensa mayoría de los legisladores de todos los partidos”.

“Según establece la legislación, el dinero producto de esta única venta del marbete, durante este año solamente, tiene el propósito de reconstruir y dar mantenimiento a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente. Será el Departamento de Recreación y Deportes el que tendrá a su cargo asegurar que los fondos sean bien utilizados y que tengamos instalaciones de primera clase para que nuestros jóvenes deportistas puedan desarrollarse”, continuó diciendo Angleró.

En una transmisión en vivo emitida por Facebook el hijo de Clemente -que también distanació a la Fundación Roberto Clemente del asunto- sostuvo que la familia no tuvo que ver nada con la decisión gubernamental, al tiempo que subrayó que solicitudes previas para reunirse con el gobernador no prosperaron.

“Queremos aclarar que ni la Fundación Roberto Clemente y mucho menos mi familia tiene injerencia sobre este cargo, y más aún, no somos los beneficiados de este fondo. De hecho, no se procuró nuestra aprobación para utilizar la imagen de nuestro padre en los marbetes y en las tablillas conmemorativas. Imagen a la que legítimamente tenemos los derechos de uso. Además, el gobierno de Puerto Rico no buscó ni obtuvo la aprobación de otras entidades que reclaman los derechos involucrados en la imagen. Por los pasados meses, hemos hecho varios intentos de aclarar la situación con diferentes ramas del gobierno, sin éxito”, fueron parte de las declaraciones del hijo de Clemente en el Facebook Live.

“Es importante que se pueda aclarar el hecho de que nosotros no hemos tenido nada que ver... Al contrario, hemos solicitado reuniones para poder discutir. Había emitido una carta al gobernador por el asunto de las tablillas, por otra situación, pero nunca se me contestó”, agregó Luis Roberto Clemente.

La implementación de la tablilla y el marbete conmemorativo a los 50 años del hit 3,000 de Clemente, se llevan a cabo luego que se presentaran unos proyectos legislativos en los que figura como autor el portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Ángel Matos García, quien emitió un comunicado de prensa aclarando que los fondos a recaudarse por concepto del marbete conmemorativo no pasarán a manos de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente ni a la Fundación. En agosto del 2021 la resolución se hizo ley

“Que el pueblo de Puerto Rico tenga meridianamente claro que ni un centavo de este recaudo pasará a ciudad deportiva Roberto Clemente Inc. Ni a ningún familiar que por los pasados 45 años ha tenido la ciudad deportiva y no empecé a los más de 30,000,000 gastados allí y para vergüenza del planeta las instalaciones estén abandonadas”, dijo el portavoz del PPD en declaraciones escritas.

“También dejamos claro que esta iniciativa no requiere permiso, endoso, visto bueno de la familia Clemente y mucho menos cederemos a reclamos de comisiones o regalías, por un acto en homenaje a nuestra gloria del deporte, como lo fue Roberto Clemente. Quien ostente tan ilustre apellido y no lo honre con obra, simplemente adolece de humanidad ni de buen espíritu”, agregó el legislador.

Por su parte, la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, dijo en el programa Día a Día (Telemundo) que se espera un recaudo aproximado de $12.5 millones, considerando los 2.5 millones de marbetes que se remuevan cada año. El monto no incluye el recaudo en tablillas.

Los fondos, explicó, serán adminsitrados por el Departamento de Hacienda y para uso exclusivo del Departamento de Recreacion y Deportes (DRD).

Fortaleza sostuvo que la solicitud de reunión que hizo el hijo de Clemente fue luego de la firma de la medida y aún no se ha concretado.