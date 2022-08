Se reporta otro fuego en otra subestación. Esta vez en Fajardo

Tal como lo dijimos en @JugandoPelotaPR , no va a parar, es un freefall debido al mal manejo de la gerencia de @lumaenergypr

Video by Victor Caballero(follower)

Bomberos no pueden entrar por que no hay llaves… pic.twitter.com/1tHctq89o8