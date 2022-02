El gobernador Pedro Pierluisi dijo este lunes que se inclina a que se ajuste la paga de las personas que trabajan por un salario a base de propinas de apenas $2.13 la hora -cuando no reciben su aguinaldo- y lo atemperaría, al menos, para que el pago sea de $4.25, la mitad del salario mínimo actual en la isla que es de $8.50.

En los pasados días miembros de este sector -que entre otros incluye meseros, corredores restaurantes, bartenders, ayudantes en salones de belleza, camareras y aquellos que trabajan en “carwash”- se organizaron bajo un grupo denominado “Justicia Salarial” y están reclamando que se aprueben dos medidas legislativas (Proyecto de la Cámara 1133 y Proyecto del Senado 754), los cuales atienden el tema de los empleos a base de propinas a fin de equiparar los ingresos con el salario mínimo estatal de $8.50. Precisamente, hoy, en la tarde, el grupo se congregaría en el lado sur del Capitolio para llevar sus reclamos.

“Me puse a indagar con mi equipo de trabajo y me informan que, aparentemente, la última vez que se estableció la paga de los que laboran y reciben propinas en restaurantes, barras y otros establecimientos, fue para el 1991. Y me informan que esa paga era de $2.20 o $2.25 en aquel entonces, que era la mitad del salario mínimo federal ($4.25). Entonces, yo lo que pienso es que si esto no se ha ajustado por alrededor de 10 años (realmente son 31 años), que es lo que me dicen los que me asesoran, pues hace sentido que se haga un ajuste”, dijo el Primer Ejecutivo.

En cambio, resaltó que lo atemperaría tomando las mismas consideraciones que se evaluaron hace más de tres décadas.

“Si lo vemos a lo que ocurrió en aquel entonces, entonces sería la mitad del salario mínimo... así que para resumir mi inclinación o juicio es que sí se ajuste para que se haga algo parecido a lo que se hizo allá en 1991... esto porque entiendo que hay una ley federal que exite que el patrono les pague el salario mínimo federal si por alguna razón por vía de propinas no lo logran. Pero entiendo que el reclamo de los que trabajan en estas instalaciones es que no siempre ocurren y que quieren que por lo menos se establezca un mínimo. Pero, vuelvo y digo, si nos dejamos llevar por lo que se hizo la última vez que este tema se atendió, se estableció más o menos la mitad del salario mínimo que reciben el resto de los trabajadores”, puntualizó el gobernador.

Según el grupo Justicia Salarial hay datos de que en Puerto Rico hay sobre 10,000 personas que trabajan como meseras o bartenders. En cambio, no se precisó cuantos en términos generales laboran a base de propinas.

Recalcaron, además, que se debe investigar cuántas de las personas que trabajan a base de propinas en Puerto Rico cobran un sub salario de $2.13 porque la diferencia entre $2.13 y $8.50 la hora es mucha y hay empresas que pagan $2, $3, $4 y $5 la hora. Mencionaron como ejemplo que muchos restaurantes en cadena y los que se encuentran en centros comerciales pagan $2.13.