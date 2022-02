El grupo de trabajo Justicia Salarial convocó hoy a los meseros y otros trabajadores sujetos a propinas a participar de una paralización de labores este lunes, el Día de San Valentín, en el lado sur del Capitolio para ponerle fin al salario de $2.13 por hora.

Según el portavoz de la organización, Randiel Negrón, la convocatoria al llamado al “Meserxs Flu” se llevará a cabo desde la 1:00 p.m. y busca que la Asamblea Legislativa tomen acción a favor de dos medidas que se encuentran sobre la mesa para aumentar el ingreso de los trabajadores de este gremio.

Desde el 13 de febrero de 1991, este sector no ha recibido un aumento en sus sueldos.

“El Día de San Valentín es un día donde los restaurantes suelen tener mucha demanda, suelen tener muchas personas que van a comer, y nosotros estamos convocando esta manifestación a la 1:00 p.m. para las compañeras meseras digan: ‘¡Basta ya de un subsalario que no da para vivir, y basta ya de que las propinas sirvan como crédito y subsidien los salarios que nos pagan nuestros patronos!’ ”, indicó Negrón a Primera Hora. “No solamente las meseras cobran $2.13, son muchas personas, como crupieres, personas que trabajan en salones de belleza, empleados de ‘car wash’, pero, ciertamente, las meseras son la mayoría”.

Por un lado, el grupo exige que se mejore el Proyecto de la Cámara (P. de la C.) 1133, redactados por la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y dos legisladores del Partido Popular Democrático, que buscaría enmendar la recién aprobada Ley del Salario Mínino (47-2021) para aumentar el salario base de los trabajadores sujeto a ingresos por concepto de propinas al setenta y cinco por ciento (75%) del salario mínimo estatal vigente y luego equipararlo con el salario mínimo estatal vigente a partir del 1 de julio de 2023.

No obstante, según Negrón, aunque la medida de la Cámara Baja sí elevaría el sueldo a $8.50 por hora, no desaparece el concepto del subsalario en teoría, es decir, que no prevalezca lenguage alguno que permita que el gremio dependa exclusivamente de las gratificaciones que se le sugiere a los clientes de algún establecimiento.

Por otro lado, Justicia Salarial favorece el Proyecto del Senado (P. del S.) 754, escritos por la delegación del MVC, establecería la “Ley para eliminar la paga submínima de las empleadas y empleados que reciben propinas” y enmendaría varios artículos de Ley 47-202 para incluir a los empleados que reciben propinas a su aplicación y aclarar que la aplicación de la medida no es retroactiva para el sector.

“Nosotros entendemos que no merecemos otra cosa por debajo del salario mínimo, tampoco estamos pidiendo el mundo, estamos pidiendo que se elimine completamente la diferencia, y eso es llevarlo a $8.50, y si hay aumentos al salario mínimo estatal, que ese también nos aplique”, sostuvo. “No estamos pidiendo que nos paguen $30 o $40 la hora, estamos pidiendo que se nos pague un salario completo, y si las personas quieren dejar propina, que lo hagan”.

La organización llevará a cabo este domingo un conversatorio virtual que atenderá sobre el impacto que podría tener esta determinación en el sector económico y atender los mitos que persiguen este reclamo por un mejor sueldo.

“Estamos completamente convencidos de que los gobernantes están atendiendo este tipo de manifestaciones. Hace menos de un año se había dicho lo mismo del salario mínimo estatal, como: ‘No, que el sector privado no lo va a permitir, que el gobierno no lo va a aprobar’. Y el gobierno no tuvo otra alternativa que aprobarlo, aunque nos hubiese gustado que hubiese sido de mayor cantidad”, indicó Negrón.

“Al final del día, tenemos el momento para hacernos escuchar. Y si eso no fuese suficiente, no descartamos ninguna acción de impacto más allá de los predios del Capitolio más cercano a los restaurantes para que nos escuchen”, destacó el portavoz, al hacer hincapié que la organización que representa ha intentado contactarse por llamadas y correos electrónicos con la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), pero nunca han obtenido una respuesta efectiva de la grupo empresarial.

Dicho llamado se da al tiempo que varios sectores laborales, como maestros, bomberos, trabajadores sociales, empleados de la Rama Judicial y paramédicos, han levantado protestas para reclamar mejores condiciones salariales y de retiro.