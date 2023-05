El gobernador Pedro Pierluisi condenó una vez más este miércoles la violencia vivida en días recientes en el área de la Calle Loíza, que dejó dos jóvenes turistas asesinados y, en respuesta a preguntas de la prensa sobre el reclamo de residente de esa área para que se provea una mayor seguridad, aseguró que “he conversado el tema con el alcalde de la Ciudad Capital (Miguel Romero)” y está “interviniendo en el asunto” y aumentando el patrullaje preventivo en el área.

No obstante, reiteró que “hay incidentes que no se pueden prevenir. Hay tragedias que ocurren, tiroteos que ocurren, que básicamente no hay manera de prevenirlos”.

“Pero el acalde (Romero) está propiciando que haya mayor patrullaje en el área. Aparte de eso, el alcalde también está escuchando a la comunidad y considerando la posibilidad de establecer horarios para la operación de los negocios en el área”, afirmó, en declaraciones emitidas luego de su participación en la inauguración del Primer Congreso Internacional de Tecnología Electoral.

El gobernador sostuvo que piensa que se debe evaluar las leyes de permisos “para darle más herramientas tanto a OGPe, a nivel del gobierno central como a los municipios autónomos, para revocar permisos cuando hay reincidencia de infracciones, violaciones de ley, como fue el caso aparentemente en el este asunto en la Calle Loíza.

Explicó que, bajo el sistema actual, se requiere que ir ante el tribunal para que el tribunal emita una orden de cese y desista.

“Yo pienso que eso es un proceso muy burocrático, que dilata, que atrasa. Hay veces que hay que actuar con urgencia. Y pienso que tanto los alcaldes de municipios autónomos como OGPe, deben tener el poder, por dar un ejemplo, de decirle a cualquier negocio que tiene un permiso de uso, ‘mire, muestre causa por la cual no debemos revocar su permiso, porque usted ha violentado las reglas, las leyes, ya en varias ocasiones”, afirmó. “Ese detalle lo tenemos que trabajar”.

Agregó que ha estado hablando sobre ese tema, y la posibilidad de presentar un proyecto de ley para mejorar el sistema de permisos en esa área.

“Es decir, que no tengamos negocios por la libre, que están haciendo caso omiso de advertencias que le dan las autoridades, de multas que le imponen las autoridades. No puede ser que estén por la libre. Así que ya di instrucciones para que se empiece a evaluar. Hablé con el presidente de la Junta de Planificación. Y mi equipo legal y legislativo en La Fortaleza va a intervenir”, aseguró.

Condena que el rechazo a que inversionistas se muden a la Isla

Por otro lado, el gobernador retomó el tema de la Ley 60 que busca incentivar la inversión extranjera otorgándoles incentivos, y sobre la cual hizo expresiones recientes que ha sido objeto de críticas, en particular ante reclamos de que dicha ley está propiciando el desplazamiento de puertorriqueños y provocando una escasez de viviendas.

“Lo que he dicho son principios básicos. El tú estar básicamente diciéndole a personas que viene de fuera de Puerto Rico, incluyendo de otros estados, que no están bienvenidos, es un error garrafal. Básicamente es xenofobia, es racismo, es prejuicio. No. Todos los ciudadanos de Estados Unidos tienen el derecho de moverse dentro de los Estados Unidos, mudarse en los Estados Unidos”, expresó.

Cuestionó si estaríamos de acuerdo, “a que nuestros boricuas cuando van a los estados le digan, ‘tú no debes estar aquí, tú te debes ir de aquí’. Pues no”.

“En Estados Unidos siempre se le debe dar la bienvenida a los ciudadanos cuando cambian su residencia, se mudan de estado a estado, o aun territorio como el nuestro. Lo mismo le aplica a los extranjeros. Lo que pasa con los extranjeros es que están las leyes de inmigración de los Estados Unidos que nos aplican”, agregó.

“Pero en cuanto a ciudadanos de Estados Unidos de fuera de Puerto Rico, jamás yo voy a favorecer que estén enviándole un mensaje, ‘mira tú, aquí, no tienes que estar aquí, si tú no naciste en Puerto Rico, si no creciste aquí, aquí no debes estar’. Eso es horroroso. Eso es espantoso. Eso no es el Puerto Rico que siempre hemos tenido. Puerto Rico siempre nos hemos distinguido por ser hospitalarios, por recibir”, insistió.

Abordando el reclamo particular del desplazamiento, opinó que “depende del área en particular, qué es lo que está ocurriendo en el área”.

Argumentó que recae en las diferentes agencias la otorgación de permisos, “por ejemplo permisos para uso, para un negocio. Hay una zonificación que es la que establece si tú puedes tener negocios o no. Hay áreas comerciales, hay áreas residenciales”.

Sobre los negocios de alquiler a corto plazo, que han proliferado en los últimos tiempos y se les atribuye también causar desplazamiento, el gobernador indicó que “lo que he dicho, y reitero, es que favorezco que se reglamente”.

“Pero he dado los parámetros. He dicho, por ejemplo, podemos establecer un registro para todos esos alquileres, que pueda estar ubicado en la Compañía de Turismo, y el propósito del registro es que cualquier persona o entidad que esté haciendo un alquiler a corto plazo, tiene que confirmar, tiene que certificar que está pagando patentes municipales, que está pagando el CRIM. Y también que está cumpliendo con los códigos de orden de los municipios, que en los códigos de orden municipales tú puedes tener, por ejemplo, restricciones en cuanto a ruidos innecesarios, ocupación en las viviendas, número de personas que pueden estar ahí, manejo de desperdicios sólidos. Todo eso se puede reglamentar”, explicó.

Sin embargo, fue enfático al reiterarse en que no favorece, “hasta el momento”, que se impongan restricciones en cuanto a la cantidad de propiedades alquiladas que pueda tener una persona.

“Hay que respetar el derecho a la propiedad privada. Eso siempre ha sido así en Puerto Rico. Eso lo protege nuestra Constitución. Esto es una sociedad en la que hay un libre mercado, bajo ciertas regulaciones del gobierno. Y yo estoy seguro que la mayoría del pueblo eso es lo que quiere que ocurra”, sostuvo Pierluisi.

En un asunto relacionado a la polémica ley para fomentar la inversión extranjera, comentó que “la ley siempre puede ser enmendada, mejorada”.

Aclaró, sin embargo, que tendría que ver cuál podría ser esa propuesta de cambio para poder entonces darle o no su respaldo, y fue enfático en que, “cualquier cambio, tendría que ser prospectivo”.

“Ya decretos otorgados, son decretos que debemos honrar. El gobierno tiene que honrar sus contratos, sus decretos. La única excepción para eso fue la quiebra que ya quedó atrás. Ahí las obligaciones contractuales del gobierno fueron modificadas como resultado del proceso de quiebra. Pero no queremos volver a eso. No queremos que eso se repita. Eso es nefasto para el ambiente de inversión. Para atraer inversión tienes que verte como una jurisdicción estable, segura, que honra sus compromisos. Así que, cualquier cambio en la Ley 60, el Código de Incentivos, que es bajo el cual se otorgan decretos en Puerto Rico, sería prospectivo. Si no, jamás lo favorecería”, explicó Pierluisi.

Agregó que, en ese escenario de posibles cambios prospectivos, en el caso de residentes inversionistas, “sí se ha planteado que debería haber un requisito mínimo de inversión en la Isla. Y en principio yo veo eso bien”.

De igual forma, sostuvo, “se puede exigir que el inversor demuestre que tiene un caudal importante. Se puede establecer un umbral. Porque esto no es estar ofreciendo aquí decretos así porque sí. La razón de ser de este tipo de ley es atraer inversión a Puerto Rico. Así que podemos evaluar si está cumpliéndose ese propósito”.

Indicó que, según le han informado, “los recaudos de Hacienda de esta población, son altísimos, por cierto, y la cifra la tiene el secretario de Hacienda”.