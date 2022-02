El gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy, miércoles que él “nunca” se reúne con las personas que llegan en protestas o marchas a La Fortaleza y que es su equipo de trabajo quien acostumbra a atender a estos sectores.

“Nunca me reúno cuando hay ese tipo de marchas y protestas...no importa el tipo de marcha, mi equipo de trabajo es el que recibe a las personas que protestan y marchan y después me informan. Mi rol es tomar decisiones. Las decisiones se toman en mi despacho cuando estoy con el debido asesoramiento de las personas que me rodean”, expresó el primer ejecutivo.

PUBLICIDAD

Más temprano hoy, mientras miles de maestros y otros servidores públicos marcharon hasta La Fortaleza en reclamo a mejores condiciones laborales, el gobernador se encontraba reunido con la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler, como parte de su plan de trabajo, donde cada miércoles se reúne con diferentes ejecutivos municipales, explicó la portavoz de prensa del gobernador.

Pierluisi, tal y como había anticipado el liderato magisterial, indicó que mañana, jueves, se reunirá con la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez (FMPR). “Ella pidió por cita una reunión y yo se la voy a conceder mañana, así, sí yo trabajo. Como he dicho, yo me he reunido en múltiples ocasiones con el presidente de la Asociación de Maestros, que es el representante exclusivo de los maestros, y siempre es por cita”, argumentó.

34 Fotos Con pancartas y banderas en mano, los trabajadores marcharon hacia La Fortaleza en reclamo a mejores condiciones de empleo, justicia salarial y un retiro digno.

Respecto a los bomberos que hoy se sumaron a la llamada “Marcha de la Indignación” dijo que estos recibirán un aumento mensual través de fondos del American Rescue Plan Act (ARPA) que elevaría a $2,500 el salario base de este grupo. “Vamos a utilizar fondos ARPA en la medida que los tengamos disponibles, sino otros fondos que podamos identificar”, señaló.

El salario base de los bomberos es de $1,500.

“Ambos grupos van a ser atendidos y sobre la marcha cualquier otro sector que se sienta que su paga y sus condiciones de trabajo no son las mejores, pueden hacer los reclamos que quieran hacer”, señaló Pierluisi.

José Tirado, presidente del Sindicato de Bomberos de Puerto Rico, indicó que

El gobernador dijo, además, que el “Plan de Clasificación y Retribución” del Gobierno contiene aumentos para los servidores públicos en diferentes posiciones que entrarían en vigor en enero del año que viene. Este plan no incluye maestros, policías y maestros. “A eso la Junta (de Supervisión Fiscal) sí le dio paso”, expresó.