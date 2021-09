El gobernador Pedro Pierluisi describió como una “barbaridad” la decisión de la Federación Puetorriqueña de Voleibol (FPV) de desaprobar la sustitución de una jugadora de refuerzo que pedía reemplazo por llevar un embarazo de alto riesgo -pues la organización considera que la condición física de la gestante no conlleva una lesión justificada por reglamento-, al tiempo que calificó como “anticuadas” las normas de la liga deportiva.

“Por lo que he visto ahí lo que hay que hacer es enmendar ese reglamento. Ese reglamento me parece que no está a tono con los tiempos, está anticuado. Se cae de la mata que una mujer que está embarazada no puede jugar y eso es más que justificación para que sea sustituida”, expresó el Primer Ejecutivo a preguntas de Primera Hora.

PUBLICIDAD

La semana pasada la jugadora refuerzo Destinee Hooker de las Sanjuaneras de la capital informó que lleva un embarazo de alto riesgo, una situación que la pone en una situación incapacitante para jugar y que obliga su salida del sexteto, justo en el momento en el que el equipo se mediría por el campeonato contra las Criollas de Caguas en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF). El planteamiento de los líderes de las Sanjuaneras era que se aprobara la sustitución de la atleta pues, según dispone el reglamento, este proceso puede ocurrir si se certifica una lesión.

En cambio, tanto el director del torneo de la LVSF, José Severa Rivera, como el presidente de la FPV, César Trabanco, declararon con un “no ha lugar” la petición. “El equipo de San Juan nunca le presentó a la FPV evidencia de que la jugadora refuerzo estuviese lesionada, según lo requiere el reglamento”, expresó por resolución Trabanco. Mientras, Severa Rivera expuso en declaraciones escritas el equipo no fundamentó los motivos de la lesión. La controversia se llevó a tribunales y el administrador de las Sanjuaneras decidió no comparecer a los juegos pautados en lo que el foro judicial emitía alguna decisión.

El resultado: la FPV determinó cancelar la serie y declaró a las Criollas de Caguas como campeonas del torneo 2021. Además, todas las jugadoras fueron suspendidas por un año.

“Aparentemente, es que el reglamento dispone que en la postemporada eso no se puede hacer... pues, que lo corrija. Y mi señalamiento -porque lo más que puedo hacer es recomendarles- es que enmienden ese reglamento porque me parece que es una barbaridad lo que ocurrió”, agregó el Primer Ejecutivo.

Antes de la decisión de la Federación el conflicto fue llevado mediante una demanda al Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Trascendió que el juez Anthony Cuevas Ramos será el designado a atender el pleito judicial. Las partes fueron citadas para este viernes 10 de septiembre.