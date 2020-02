La gobernadora Wanda Vázquez negó esta mañana que estuviera participando ayer en una actividad de recaudación de fondos y por tal razón no asistió al recorrido con un grupo de congresistas por la central generadora Costa Sur en Guayanilla.

“No. Reiteradamente yo creo que se ha planteado esa pregunta, y de frente a Puerto Rico le digo que no, eso no es cierto; no estuve en ninguna actividad de recaudación de fondos del domingo", expresó Vázquez a su salida del evento ASORE 2020, relacionado a la industria de restaurantes en la Isla.

La gobernadora respondió así a reportes de prensa que señalaban a que la primera ejecutiva estuvo ayer participando de un evento para recaudar fondos para su campaña a la primaria a la gobernación del Partido Nuevo Progresista.

Asimismo señaló que su ausencia en el recorrido con los congresistas se debió a una emergencia familiar.

"Yo creo que es importante que fui excusada por la comisionada residente, igualmente con los congresistas. Tuve una emergencia familiar que me hizo salir de Fortaleza de emergencia; la estuvimos atendiendo durante todo ese día y la tarde, así que eso tenía prioridad para mí, en mi familia; lo voy a mantener dentro del campo personal pero sí era una emergencia familiar”, sostuvo.

Vázquez dijo que aunque no pudo estar en la visita con los congresistas, ya su gobierno le había brindado a los mismos la información que necesitaban con anterioridad.