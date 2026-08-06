La gobernadora Jenniffer González Colón celebró la determinación del Tribunal Supremo, que acogió los recursos presentados por el Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), para atender de manera expedita la controversia para la cancelación del contrato de LUMA Energy.

Con una votación de 5 a 4, el Tribunal Supremo certificó los casos relacionados con la solicitud de nulidad del contrato de la empresa, lo que fue catalogado como una victoria del gobierno, en un comunicado emitido por la mansión ejecutiva. “La decisión del Tribunal Supremo representa un paso importante para brindar seguridad a nuestra gente. Desde el inicio he dicho que esta controversia necesita una atención inmediata por tratarse de un tema que incide sobre un servicio esencial para el desarrollo económico, la seguridad y la calidad de vida de nuestro pueblo”, expresó la gobernadora.

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La mandataria recordó que su administración recurrió al máximo foro judicial del País en diciembre del año pasado, “con el objetivo de defender el interés del pueblo para que nuestra gente en toda la isla cuente con luz en sus hogares sin tener que pasar los suplicios que LUMA ha provocado”, reza el comunicado.

“Esta determinación valida nuestra posición de que Puerto Rico merece una respuesta rápida y definitiva sobre un asunto que afecta la operación de un servicio crítico. Nuestro compromiso sigue siendo garantizar que cualquier decisión relacionada con el sistema eléctrico se tome conforme a derecho y siempre velando por el bienestar de la gente”, sostuvo.

Añadió que su administración cumplirá con el compromiso establecido en el Plan de Gobierno de cancelar el contrato de LUMA, en respuesta al mandato expresado por el pueblo en las elecciones de 2024 y aseguró que seguirá fortaleciendo el sistema energético, mediante el aumento de la capacidad de generación y distribución, “exigiendo que LUMA cumpla con las responsabilidades para las que fue contratada, en lugar de destinar recursos del pueblo a la producción de documentales”, concluye el comunicado.

Reacciona LUMA

De otra parte y mientras parecían adjudicarse como favorable la determinación del Supremo, LUMA Energy recalcó que la decisión emitida en el día de hoy no responde a los asuntos en controversia. “LUMA recibió esta tarde la resolución emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico de expedir los recursos de certificación intrajurisdiccional presentados por el Gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas, consolidando los mismos como solicitó LUMA. Es importante aclarar que, como reconocen las expresiones allí vertidas, esta decisión es procesal y no mira los méritos del caso”, indicó el consorcio energético en declaraciones escritas.

En un escueto comunicado añadieron que “aunque la empresa entiende que el proceso debió comenzar a discutirse en el Tribunal de Primera Instancia para permitirle al pueblo de Puerto Rico conocer la prueba y los testimonios de los funcionarios que validaron el acuerdo y que ahora con sus actuaciones han colocado en riesgo el bienestar colectivo, la continuidad del servicio eléctrico y la llegada de fondos federales respetamos la determinación y estamos listos para presentar nuestra posición y los fundamentos para sostenerla de manera contundente”.