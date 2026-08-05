La unidad #6 de la generatriz Costa Sur salió fuera de funciones en la tarde de este miércoles, poco después de que fuese arreglada, hecho que provocó que la empresa LUMA Energy activara los relevos de carga.

El portavoz de la empresa a cargo de la transmisión y distribución de energía, Hugo Sorrentini, informó a las 4:30 p.m. que “hay relevos de carga por insuficiencia de generación de Genera por la salida de Costa Sur 6. Esto significa que no hay la suficiente generación para que LUMA transmita y distribuya la energía hasta tu hogar y negocio, de acuerdo con el consumo de los clientes. Las compañías generatrices, como Genera y otras cogeneradoras, AES y Ecoeléctrica, son responsables de la generación eléctrica en la Isla”.

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La salida de la unidad #6 ocurrió cerca de una hora después de que Genera PR registrara en su página cibernética que entró en funciones. No se ha detallado la razón del fallo.

La deficiencia de energía que registra la empresa LUMA Energy al filo de entrar a la hora pico de mayor demanda es de 268 megavatios.

Debido a la deficiencia, se registran a esta hora unos 89,452 abonados sin servicio eléctrico.

Desde temprano en la mañana se había anticipado la posibilidad de que estos relevos de carga ocurrieran.

El Zar de Energía, Josué Colón, expuso la posibilidad de que no haya suficiente energía para suplir a los abonados del sistema eléctrico durante el periodo de 5:00 p.m. a 11:00 p.m.

En un escrito en las redes sociales, el Zar detalló que, “aunque la expectativa es que tanto Costa Sur #5 como Costa Sur #6 entren en servicio en horas de esta tarde, mientras estas dos unidades estén fuera de servicio, el sistema no contará con la reserva necesaria para atender el pico de demanda hoy. Por lo tanto, exhortamos a los clientes a reducir el consumo de energía durante las horas de mayor demanda, entre 5:00 p.m. y 11:00 p.m., para reducir el número de clientes que puedan ver afectado su servicio durante esas horas”.

Por su parte, el portavoz de LUMA Energy explicó que la salida de la unidad 5 de Costa Sur surgió de manera preventiva.

“Los equipos de LUMA y GeneraPR identificaron puntos vulnerables que requieren atención inmediata en la salida de la unidad de generación #5 de la central eléctrica Costa Sur. Durante las inspecciones preventivas, se identificaron puntos de alta temperatura que requieren reparación inmediata para evitar eventos mayores. Para reducir el riesgo de relevo de carga, ya que la limitación de generación del sistema persiste, la unidad 5 redujo la producción durante la noche hasta que fue seguro retirarla del sistema. El trabajo de reparación comenzó esta mañana con LUMA, GeneraPR y contratistas locales en el lugar. Seguimos trabajando en coordinación con todos los colaboradores del sistema eléctrico en beneficio de nuestros clientes”, precisó en declaraciones escritas.