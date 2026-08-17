La gobernadora Jenniffer González Colón informó que desde este lunes al miércoles se observarán días de duelo por los fallecimientos del exalcalde de Luquillo, José “Nelo” González; el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo; el exrepresentante Herbert Torres Ramírez y el boxeador Prichard Colón.

La mandataria había expresado que esperaría a que los familiares de cada uno de ellos anunciaran las exequias para entonces anunciar la fecha correspondiente del duelo.

Como muestra de respeto y solidaridad con sus familiares, se dispuso que las banderas de Puerto Rico y de los Estados Unidos ondeen a media asta en las dependencias gubernamentales durante los días de duelo decretados.

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José "Nelo" González ( Xavier J. Araujo )

Para este lunes, 17 de agosto, se decretó un día de duelo por el fallecimiento del exalcalde de Luquillo, José “Nelo” González, día de su sepelio, en reconocimiento a su trayectoria de servicio público y a su aportación al mencionado municipio.

Julio Alicea ( teresa.canino@gfrmedia.com )

Mientras, el martes 18 de agosto, será el día de duelo tanto para el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, como para el exrepresentante de la Cámara, Herbert Torres, por ser el día de sepelio de ambos, “honrando su servicio y compromiso con nuestra gente”.

De igual forma, González Colón decretó un día de duelo para el miércoles , 19 de agosto, por el fallecimiento de Prichard Colón, cuyo sepelio se realizará ese día en el estado de Florida.

Prichard Colon ( JOSE L. CRUZ CANDELARIA )

“Puerto Rico despide en estos días a personas que, desde sus respectivos espacios, dejaron una huella en nuestra gente. A sus familias, seres queridos y a todos aquellos que hoy sienten profundamente sus partidas, les extiendo mis condolencias y mi solidaridad. Elevamos una oración por su eterno descanso y para que sus familias encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor”, expresó la gobernadora.