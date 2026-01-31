Ante el rechazo de la Junta de Supervisión Fiscal a su reforma contributiva, la gobernadora Jenniffer González Colón alzó la voz este sábado e insistió en conceder al pueblo su promesa de rebajar las tasas contributivas a la clase trabajadora en hasta un 12%.

“La Junta le dijo no al alivio económico al pueblo de Puerto Rico. La Junta puede frenar un proyecto, pero no puede ignorar la voluntad de un pueblo que merece una carga contributiva menor. Nosotros vamos a cumplir con una reforma contributiva como lo prometimos y ya comenzamos”, expresó en sus redes sociales.

"La Junta le dijo no al alivio económico al pueblo de Puerto Rico. La Junta puede frenar un proyecto, pero no puede ignorar la voluntad de un pueblo que merece una carga contributiva menor. Nosotros vamos a cumplir con una reforma contributiva como lo prometimos y ya comenzamos", expresó en sus redes sociales.

Las escueta manifestación la hizo a un día de que se revelara una carta que el director de la Junta, Robert Mujica, envió al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para establecer las objeciones a la reforma contributiva.

Las oposiciones, en general, se centran en que todo mecanismo de reducción de las tasas contributivas debe tener una fuente permanente de repago y que el dinero no debe salir del propio presupuesto.

“La Junta de Supervisión Fiscal es plenamente consciente de la considerable carga que el actual marco fiscal de Puerto Rico impone a los contribuyentes individuales y de la consecuente necesidad imperativa de identificar alternativas sostenibles para aliviar esta realidad. La Junta de Supervisión Fiscal siempre ha apoyado los esfuerzos para convertir a Puerto Rico en una jurisdicción competitiva y considera prioritarios estos esfuerzos”, indica la carta.

“Sin embargo, si bien los proyectos de ley reducen las tasas contributivas para muchos contribuyentes, no constituyen una reforma fiscal amplia, holística o integrada que permita a Puerto Rico alcanzar el crecimiento económico a largo plazo, como se ha debatido constantemente durante los continuos esfuerzos de colaboración entre el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal para facilitar la reforma del marco estatutario fiscal de Puerto Rico. No obstante, presentamos nuestro análisis de la legislación tal como fue presentada”, se añade.

Mujica destacó que las reducciones en las tasas contributivas serían permanentes, por lo que se necesita identificar fuentes de repago permanentes. Señaló que, hasta el momento, se han identificado sólo $193 millones con el impuesto en la compra de los sistemas solares y en la eliminación de las exenciones a los vehículos híbridos y eléctricos, entre otras medidas. Afirmó que faltarían por identificar otros $370 millones en fondos recurrentes para que la propuesta sea consistente al Plan Fiscal.