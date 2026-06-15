La gobernadora Jenniffer González Colón informó este lunes la designación del licenciado Carlos Ríos Pierluisi como nuevo secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

“Puerto Rico necesita continuar avanzando con una visión clara de crecimiento económico, fortalecimiento empresarial y creación de oportunidades para nuestra gente. Carlos Ríos Pierluisi cuenta con la experiencia, el conocimiento y la capacidad para liderar esta importante gestión y continuar impulsando iniciativas que fortalezcan nuestra competitividad”, expresó la gobernadora en declaraciones escritas.

Según La Fortaleza, la gobernadora anunció la designación de Ríos Pierluisi durante una reunión celebrada en mansión ejecutiva con representantes de diversos sectores empresariales y organizaciones privadas.

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“El licenciado Carlos Ríos Pierluisi ha demostrado compromiso con la ejecución de nuestro programa de gobierno, conocimiento amplio de la agencia al haber ocupado diversas posiciones en ella, ha manejado estrategias de desarrollo económico, manejo de fondos federales y negociaciones con empresas locales e internacionales. Es una persona íntegra que goza de la confianza del sector privado y sé que ejecutará nuestro programa de desarrollo económico de manera efectiva”, añadió la primera ejecutiva.

¿Quién es Carlos Ríos Pierluisi?

El licenciado posee un bachillerato en Bioquímica de Villanova University, un juris doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Derecho de Georgetown University.

Inició su carrera profesional como interno en el bufete Jiménez, Graffam & Lausell, así como en el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

En 2025, Carlos Ríos Pierluisi asumió el cargo de subsecretario del DDEC, y en diciembre de 2025, fue nombrado director ejecutivo de la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads ( Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads )

Posteriormente, se desempeñó como paralegal en la firma Bird, Bird & Hestres bajo la mentoría del licenciado Eugene F. Hestres Vélez, y como asistente de Investigación de la decana de la Escuela de Derecho, la profesora Vivian I. Neptune Rivera, colaborando en la redacción y revisión de una publicación sobre evidencia electrónica.

Tras aprobar la reválida en octubre de 2016, regresó a Bird, Bird & Hestres, donde fortaleció su experiencia en litigio estatal y federal. En febrero de 2017, ingresó al Tribunal Supremo de Puerto Rico como oficial jurídico de la jueza asociada Mildred G. Pabón Charneco, consolidando su experiencia en análisis jurídico y redacción judicial.

En abril de 2019, se integró a la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) como asistente ejecutivo. En enero de 2022, fue designado como asesor legal general y asesor de asuntos legislativos del DDEC, liderando la oficina legal tanto de PRIDCO como del DDEC, y atendiendo asuntos de litigación, legislación, contratación, procesos de compras y cumplimiento federal y ambiental.

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En marzo de 2023, asumió el cargo de subdirector ejecutivo de PRIDCO, desde donde lideró iniciativas, como la reestructuración de la deuda de la corporación, la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, el lanzamiento de proyectos de demolición a nivel isla y el desarrollo de prototipos de diseño moderno para industrias emergentes.

En 2025, asumió el cargo de subsecretario del DDEC. En diciembre de 2025, fue nombrado director ejecutivo de la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads, donde lidera el proceso estratégico de reconstrucción y redesarrollo de los terrenos de la antigua base naval Roosevelt Roads. Desde esta posición, dirige iniciativas de infraestructura, revitalización económica, alianzas público-privadas y proyectos de alto impacto orientados a posicionar a Roosevelt Roads como un motor clave de inversión, generación de empleo y crecimiento regional en Puerto Rico.