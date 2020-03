A todos los abogados y profesores de derecho que han criticado la orden ejecutiva del toque de queda en momentos que existe una emergencia por el coronavirus COVID-19, la gobernadora Wanda Vázquez les dio este miércoles una dura respuesta.

“Ninguna de esta facultad de Derecho y ninguna de estas personas especialistas de derechos van a hacerle muestra a estas personas que tienen una ansiedad de que tengan coronavirus”, sentenció la primera ejecutiva durante una entrevista radial (WKAQ 580 – Univision Radio).

Uno de los críticos de la orden ejecutiva fue el presidente del Colegio de Abogados, Edgardo Román. Este indicó que “la orden ejecutiva promulgada tiende a parecer una ley marcial, que limita drásticamente derechos fundamentales como la congregación religiosa, el acceso a la justicia, la libertad de movimiento, el flujo de negocios, entre otros. Las medidas necesarias y serias para atender la difícil situación salubrista no pueden ser pretexto para desprender a la ciudadanía de sus derechos más básicos, desde el poder del Estado”.

Según planteó la gobernadora, actualmente está “muy preocupada por todo lo que está ocurriendo. Por eso estamos tomando decisiones informadas por los médicos, por los expertos. Decisiones que quisieron haber tomado países que hoy día tienen una tragedia de muertes y de infección y de contagio. Y yo quiero proteger a mi pueblo y estoy tomando unas decisiones difíciles”.

“Mira, yo he escuchado inclusive profesionales de derecho haciendo análisis jurídico de si procede o no procede… Pues, lo recibimos con el mismo respeto que yo espero que reciban mi repuesta y es que yo he vivido toda mi vida, 32 años como abogada, como fiscal, como secretaria de Justicia, en mi trayectoria, cumpliendo con la ley y el orden. Pero, esto no se trata de ganar un caso y un argumento. Esto se trata de la salud del pueblo y si esa es la responsabilidad que yo tengo sobre mis hombros, va a ir por encima de todo eso. Y yo entiendo que, de conformidad con la ley, ahí está la ley que me faculta, yo voy a proteger al pueblo de Puerto Rico”, añadió.

La gobernadora prosiguió al indicar que “ahora mismo, dígale eso a todas esas personas que han fallecido en todos esos pueblos donde no se tomaron medidas antes. Así que vamos a organizarnos. Vamos a ver cuál es la prioridad de Puerto Rico ahora, que la prioridad ahora es proteger a los ciudadanos. No es estar haciendo argumentos de derechos”.

El toque de queda, que comenzó el domingo, fue ordenado a través de una orden ejecutiva. La misma prohíbe la apertura de negocios no esenciales y controla el tránsito de las personas en la libre comunidad. Solo se permite salir de las casas para realizar trabajos catalogados como esenciales, ir a los supermercados, acudir a un médico, comprar medicamentos o abastecerse de gasolina.

El horario en el que nadie debe estar en las calles es de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

Por otro lado, Vázquez insistió en que los profesionales de la salud le han indicado que ha tomado las decisiones correctas para proteger que el coronavirus se propague en la Isla.

Señaló que cuando los cruceros representaron una amenaza, pues son responsables de tres de los cinco casos de COVID-19 reportados en la Isla, tomó acción al prohibir su entrada.

Añadió que, como ahora la amenaza es por el tráfico aéreo, ha solicitado a la Agencia Federal de Aviación (FAA) que se tomen medidas para controlarlo. Una de las medidas que mencionó es que todos los vuelos lleguen a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.