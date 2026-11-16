La renunciante secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, sostuvo una reunión este lunes con la gobernadora Jenniffer González Colón en la que le indicó de su dimisión efectiva el próximo 31 de diciembre.

Los detalles fueron informados por el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, en un comunicado de prensa.

El secretario destacó la labor realizada por Roig Fuertes al frente de la agencia, particularmente en asuntos relacionados con los procesos de adopción y otras áreas de importancia.

“Le agradecemos a la secretaria Suzanne Roig el trabajo que ha realizado al frente del Departamento de la Familia, particularmente en temas de adopción y otros asuntos de gran importancia para la agencia. La fecha de efectividad de su renuncia permitirá llevar a cabo una transición ordenada y responsable, tomando en consideración que se trata de una agencia que atiende asuntos sumamente delicados y esenciales para el bienestar de nuestra población”, expresó Peña Payano.

PUBLICIDAD

No se incluyeron citas de la gobernadora en la comunicación.

Asimismo, el secretario indicó que el periodo establecido hasta el 31 de diciembre permitirá dar continuidad a los trabajos y servicios que ofrece el Departamento de la Familia, mientras se desarrolla el proceso de transición administrativa.

Roig Fuertes ha estado bajo fuego hace meses por varios cuestionamientos en los manejos de la agencia y es objeto de varias pesquisas.

“No hay que esperar” a diciembre

Al conocerse la renuncia de la secretaria de la Familia, el senador Juan Oscar Morales sostuvo que la dimisión “debió tener efecto inmediato y no postergarse hasta el 31 de diciembre”.

“La renuncia debió ser inmediata. El Departamento de la Familia necesita una dirección enfocada en atender los problemas de la agencia y garantizar los servicios a quienes dependen de ella. No hay que esperar hasta el 31 de diciembre para dar paso a una nueva dirección y comenzar una transición ordenada”, expresó Morales.

El legislador planteó que la prioridad debe ser la continuidad de los servicios y el bienestar de los niños, adultos mayores, personas con diversidad funcional y familias que reciben asistencia de la agencia.

“Aquí no se trata simplemente de anunciar una renuncia. Se trata de tomar decisiones que respondan al mejor interés del pueblo. Mantener esta situación hasta finales de año prolonga la incertidumbre cuando lo que hace falta es actuar. La transición debe comenzar ahora, con responsabilidades claras y sin afectar los servicios”, afirmó.

Morales reiteró que la fiscalización debe continuar independientemente de la salida de la funcionaria.

PUBLICIDAD

“Nuestra responsabilidad es con el pueblo de Puerto Rico. Esa responsabilidad exige fiscalizar, reclamar información y asegurarnos de que las decisiones se tomen pensando en las personas que dependen de los servicios del Departamento de la Familia”, sostuvo.

El senador también planteó que la renuncia no debe detener las investigaciones ni los requerimientos de información relacionados con la gestión de Roig Fuertes.

“Que nadie confunda la renuncia con el cierre de este asunto. La responsabilidad de rendir cuentas no termina cuando una persona deja el cargo. Corresponde que las investigaciones continúen, que se preserve la documentación y que se esclarezcan los señalamientos con respeto al debido proceso. El país merece respuestas sustentadas en evidencia”, puntualizó.

Finalmente, Morales reclamó adelantar la efectividad de la renuncia y establecer una transición que permita atender sin dilaciones las necesidades del Departamento de la Familia.

“La prioridad no puede ser la fecha que le resulte más conveniente a una funcionaria. Tiene que ser el bienestar de las personas que dependen de esta agencia. Por ellas, la salida debió ser inmediata”, concluyó.

“Grave incompetencia”

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, por su parte, aludió a que Roig Fuertes “era un síntoma de una enfermedad más grave de incompetencia que afecta a este gobierno”.

“Su salida era necesaria, pero no será suficiente para el cambio que el país necesita. Por el bien de las familias puertorriqueñas, esperamos que haya menos controversia y más gobierno”, indicó.

“La gobernadora insistía en defenderla”

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, por su parte, recordó que la renuncia de la secretaria llega después de meses en los que la colectividad había solicitado su salida, “mientras la gobernadora insistía en defenderla, a pesar de los serios cuestionamientos que rodeaban su gestión”.

“No debería esperar al 31 de diciembre. Debería irse ahora.Su permanencia se ha convertido en una distracción para el Gobierno y en una controversia que no puede seguir ignorándose. Ahora, fuera de su cargo, podrá concentrarse en defenderse de las serias imputaciones que se han presentado en su contra y responder por ellas ante los foros correspondientes”, finalizó Ferrer Santiago.