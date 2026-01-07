La gobernadora Jenniffer González Colón visitó a la familia del niño de cinco años que murió en la víspera del Día de los Reyes, presuntamente asesinado a puñaladas por su padre, y describió que la madre estaba “desgarrada”.

“A nombre del pueblo de Puerto Rico, fui a darle un abrazo solidario, a pedirle a Dios que le dé fortaleza a ella (la madre) y a su familia para sobrellevar un momento tan duro. No hay nada que yo le pudiera decir a esa familia que le vaya a devolver a su hijo. Sin embargo, estoy segura que hablé a nombre de todos los puertorriqueños cuando le dije, en un abrazo, que el pueblo estaba con ellos y que el pueblo estaba orando por ellos para darle fortaleza. Y de eso se trata el puertorriqueño, de la solidaridad y de pedirle a Dios”, reveló, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

PUBLICIDAD

Dijo que el incidente la tiene consternada, pues fue un hecho “horrendo, macabro”. Expuso que, por ello, se pone “en los zapatos de esa mamá”.

“Es aterrador. Como mamá, que uno busca proteger a esos niños y que esos niños ven a la figura de mami y papi como los protectores, como el lugar de recuerdo, tú perder la vida con tu progenitor, es algo que a mí no me cabe en la cabeza”, opinó.

De inmediato, reiteró el pedido que le hizo al Departamento de Justicia para que procese a Christian Serrano Rosario, a pesar de que se ha detectado de que tiene problemas de salud mental.

“La secretaria de Justicia, (Lourdes Gómez), tiene instrucciones de caer con todo el peso de la ley para que esto no vuelva a ocurrir y que esta persona pague por el delito que ha cometido y que se vea lo más rápido posible”, afirmó.

El proceso criminal contra Serrano Rosario inició el martes, cuando fue acusado ante la jueza Irmarie Colón Massó, del Tribunal de Caguas por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. Esta encontró causa para arresto y fijó una fianza global de $1.7 millones, la cual no prestó. Quedó ingresado en prisión.

De la investigación a cargo del agente Elvin Adán Matías, de la División de Homicidios se desprende que el lunes, 5 de enero, en la carretera 789, del sector El Tamarindo en Caguas, Serrano Rosario cometió el delito de asesinato en primer grado contra Chris Ezequiel Serrano Rodríguez, su hijo biológico de cinco años. Este acto violento fue consumado en la residencia de la víctima, donde vivía con sus padres, Christian Serrano Rodríguez y Elisa Milagros Rodríguez Díaz, mediante el uso de un arma blanca. El arma fue ocupada en la escena.

PUBLICIDAD

“Yo agradezco que el tribunal haya impuesto una fianza alta que no fue capaz de pagar, porque ese tipo de delitos yo creo que no cabe. Yo no creo en la pena de muerte y cuando vi ese delito a veces uno hasta repiensa las posturas en las que uno cree del coraje. Si yo sentí eso, yo estoy segura que todo el mundo tiene que haber sentido lo mismo”, puntualizó.

La gobernadora reiteró su llamado a solicitar ayuda a toda persona que tenga problemas de salud mental.

Si tiene pensamientos suicidas o necesita ayuda para enfrentar alguna crisis de salud mental puede comunicarse con la Línea PAS, un recurso de apoyo gratuito, confidencial y accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del 1-800-981-0023, 9-8-8, y mediante el Sistema de Videollamadas en Lenguaje de Señas para Personas Sordas (VRS) al 787-615-4112.