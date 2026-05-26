Tras haberse reconciliado el pasado jueves, durante el Mensaje de Situación de Estado, la gobernadora Jenniffer González Colón y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, finalmente se reunieron en la tarde de este martes.

El cónclave había sido anticipado el pasado viernes por la primera ejecutiva, cuando informó que tuvo un encuentro cordial con Rivera Schatz durante el mensaje y que, tras meses sin diálogo, habían acordado que “tenemos reuniones pendientes”.

Tanto el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, como la gobernadora dieron cuenta de este primer encuentro con Rivera Schatz tras las controversias desatadas en marzo pasado.

PUBLICIDAD

“Reunida con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, con quienes dialogué sobre la agenda legislativa y las iniciativas prioritarias para continuar impulsando el desarrollo y bienestar de Puerto Rico”, indica la cuenta de la gobernadora en Instagram.

Méndez, por su parte, afirmó que “como parte del compromiso que tenemos con impulsar el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, sostuvimos una reunión con la Gobernadora y el Presidente del Senado, donde dialogamos sobre proyectos estratégicos, el programa de gobierno del PNP y asuntos fiscales, incluyendo el presupuesto consolidado para el año fiscal 2026-2027. Nuestro norte es uno: mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños”.

Rivera Schatz no ha publicado nada en sus redes sociales sobre este encuentro.

Las controversias entre la gobernadora y Rivera Schatz surgieron a principios de año, cuando se discutía la controversia de los centros de inspección de autos que salpicó a la exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña. En medio de la vorágine, el líder del Senado solicitó información del gobierno, que fue detenida. Un pleito con Hacienda terminó en el tribunal, mientras el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, fue citado a una Comisión Total. Como reacción, González Colón dijo que esa citación era en su contra, en contra de su gobierno. Sentenció que la pretensión de Rivera Schatz era “erosionar un gobierno del PNP”.

“Él quiere evidentemente correr una candidatura a la gobernación y quiere utilizar en este caso el poder del Senado de Puerto Rico para hacer cacerías de brujas, hacer investigaciones”, afirmó el 13 de marzo pasado.

Tras estas incidencias, Rivera Schatz se ha ausentado de las reuniones que se han citado entre la gobernadora y el liderato legislativo. Además, unió en vistas públicas su proyecto de permisos con el que presentó la gobernadora, ocasionando más tensión entre las partes.

No fue hasta el pasado jueves que se dio el encuentro como parte del mensaje que le obliga dar la Constitución de Puerto Rico al gobernante.