La gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, anunciaron el desembolso de los primeros pagos del Cheque para Ti, por $100.3 millones.

“Hoy estamos enviando una primera nómina del Cheque para Ti a 221,381 contribuyentes cuyas planillas ya estaban procesadas y cumplieron con los requisitos para recibir el alivio contributivo que les prometí. Miles de familias comenzarán a recibir a partir de mañana, jueves, el alivio mediante depósito directo o tienen un cheque en camino, según nuestro compromiso de enviar los pagos antes de terminar este mes de mayo. Este alivio representa un apoyo para atender las necesidades de nuestra gente. El Departamento de Hacienda continuará enviando pagos diariamente durante los próximos siete días laborables, abarcando así la mayoría de los 690,000 contribuyentes que se van a beneficiar”, dijo la gobernadora.

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La mandataria explicó que los primeros pagos del Cheque para Ti corresponden a planillas ya procesadas y aclaró que aquellas que el Departamento aún se encuentra procesando entrarán en el recálculo tan pronto finalicen su procesamiento. Destacó además que el pago del Cheque para ti se emitirá de forma separada a cualquier reintegro regular.

“Estamos satisfechos con el trabajo de programación y planificación realizado por el equipo del Departamento de Hacienda para poner en marcha este proceso. Continuamos trabajando diligentemente para que los pagos del Cheque para Ti se emitan de manera ágil y segura para beneficio de los contribuyentes elegibles”, expresó el secretario.

Pantoja Rodríguez indicó que los contribuyentes elegibles para el alivio recibirán una notificación de que ya se realizó el depósito o se envió a su dirección postal disponible, además de información relacionada con el recálculo de su alivio contributivo.

El pasado 11 de mayo, Hacienda puso a disposición de los contribuyentes que no incluyeron su información bancaria en la planilla de contribución sobre ingresos de 2025 un enlace en SURI para registrar la misma y, de resultar elegibles al alivio, recibir un depósito directo. Hasta el momento, 34,200 contribuyentes han registrado su información de cuenta bancaria.

El enlace estará disponible hasta el próximo 30 de octubre de 2026.