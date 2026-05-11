El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, informó que ya está disponible el enlace en las cuentas de los contribuyentes en SURI para que aquellos que no incluyeron su información bancaria en la Planilla 2025 puedan ingresar sus datos y optar por depósito directo, de ser elegibles al Cheque de Alivio Contributivo.

“A partir de hoy lunes, los contribuyentes que no recibieron reintegro mediante depósito directo en su Planilla 2025 podrán ingresar su información bancaria a través del enlace “Alivio Contributivo 2025 – Añadir cuenta bancaria”, disponible en su cuenta de SURI. De esta manera, podrán recibir el Cheque de Alivio Contributivo mediante pago electrónico, de cumplir con los requisitos. Los contribuyentes que recibieron el reintegro por depósito directo no tendrán que realizar ninguna gestión adicional. El Departamento calculará el alivio automáticamente, de acuerdo con la planilla procesada, y enviará el pago a la cuenta bancaria registrada en la planilla”, indicó el secretario mediante declaraciones escritas.

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El funcionario explicó además que, si la persona no posee una cuenta bancaria, el pago se emitirá mediante cheque y será enviado a la dirección postal registrada en el Departamento. El Alivio Contributivo se pagará de forma separada a cualquier reintegro al que tenga derecho el contribuyente.

“Luego de acceder a su cuenta en SURI, identifique la cuenta “Individuo - Contribución sobre Ingresos”, y seleccione el enlace “Alivio Contributivo 2025 - Añadir cuenta bancaria” e ingrese la información requerida. Debe tener disponible el número de ruta y nombre de la institución financiera, número y tipo de cuenta, además del nombre del titular. Una vez completado el proceso, debe oprimir el botón “Someter” y el sistema proveerá un número de confirmación”, detalló Pantoja Rodríguez.

El pasado 3 de febrero de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón impulsó y firmó la Resolución Conjunta 6-2026, asignando $554 millones al Departamento de Hacienda, con cargo al Fondo General, para la implementación y distribución del Alivio Contributivo para Trabajadores y Clase Media. La medida genera un alivio contributivo para contribuyentes con responsabilidad contributiva determinada en sus planillas, comenzando en ingresos netos sujetos a contribución de $12,501 hasta $150,000.

Este alivio beneficiará aproximadamente a 700,000 contribuyentes, principalmente trabajadores y familias de clase media. “Hacienda comenzará a distribuir los pagos antes de que culmine el mes de mayo de manera recurrente. Vamos a procesar estos desembolsos con la misma disciplina y agilidad con la que trabajamos durante el ciclo contributivo, para que los contribuyentes reciban el dinero a la mayor brevedad posible”, aseguró el funcionario.

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Los contribuyentes que solicitaron reintegro en el pasado ciclo contributivo también podrán ver el enlace en sus cuentas; sin embargo, el sistema no les permitirá confirmar una cuenta bancaria adicional a la ya registrada en el Departamento.

El secretario enfatizó que acceder al enlace y añadir una cuenta bancaria no constituye una determinación de elegibilidad para recibir el Alivio Contributivo. La elegibilidad se determinará únicamente según los requisitos y parámetros establecidos en la Resolución Conjunta 6-2026. El alivio fluctuará según el ingreso y los dependientes de 17 años o menos reclamados en la Planilla 2025, que será la base de información utilizada para el cálculo.

“El Cheque de Alivio Contributivo no requiere solicitud por parte del contribuyente, por lo que exhortamos a mantenerse alerta ante intentos de fraude. Provea su información bancaria únicamente a través del enlace oficial en SURI. El Departamento de Hacienda nunca solicitará números de cuenta ni información confidencial mediante correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales o mensajes directos”, recalcó el secretario.

El enlace estará disponible hasta el viernes, 30 de octubre de 2026.

Podrán optar por el Cheque de Alivio Contributivo los contribuyentes que hayan radicado su planilla de contribución sobre ingresos correspondiente al año contributivo 2025 en o antes del 15 de abril de 2026, incluyendo aquellos que hayan radicado su solicitud de prórroga a tiempo.

Además, se requiere haber residido en Puerto Rico durante todo el año 2025 y tener un ingreso neto sujeto a contribución igual o menor de $150,000. No cualificarán los contribuyentes acogidos a la contribución opcional ni aquellos sujetos al pago de contribución alterna.

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El pago del Alivio Contributivo no tiene una cantidad mínima establecida y se determinará automáticamente tomando en consideración las siguientes partidas, según la Planilla 2025 procesada por Hacienda:

Se obtiene el ingreso neto sujeto a contribución.

De ser aplicable, se añadirá una deducción adicional de $2,500 por cada dependiente de hasta 17 años reclamado en la planilla, o $1,250 en casos de custodia compartida o casados rindiendo por separado.

Se aplicarán las tasas establecidas en la Resolución Conjunta 6-2026 al ingreso neto sujeto a contribución revisado.

Se comparará la contribución recalculada con la contribución reflejada en la planilla. Si la contribución recalculada es menor, la diferencia es el pago adicional a ser emitido.

En el caso de contribuyentes con deudas en el Departamento de Hacienda o con la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), los pagos de alivio se aplicarán a dichas deudas y cualquier remanente será enviado al contribuyente.