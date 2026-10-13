El recién electo alcalde de Cataño, Hiram Torres Montalvo, juramentará al cargo este próximo sábado en una actividad de pueblo.

El evento está pautado para las 5:00 p.m., frente a la alcaldía.

Primera Hora supo que habrá una fiesta de pueblo con artistas invitados.

Lo que todavía queda en el tintero es cuándo el funcionario renunciará al puesto de secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

Este diario se comunicó con el portavoz de prensa de la agencia, Christopher Domenech, quien no pudo indicar qué ha sucedido con su dimisión a ese cargo.

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Entretanto, en su cuenta de Facebook el funcionario ha comenzado a dar detalles de su juramentación. Pidió a los catañenses que le acompañaran en el evento que se ha organizado.

“El Nuevo Cataño lo construimos juntos y quiero que seas parte de este momento tan especial”, dijo.

Dijo sentirse agradecido por haber sido seleccionado para asumir la importante responsabilidad.

“Detrás de cada voto por El Nuevo Cataño hay una familia que espera vivir mejor, una comunidad que quiere ser escuchada y un pueblo que necesita volver a confiar en su gobierno. Mi compromiso es hacerles justicia a los catañenses y ofrecerles, de una vez y por todas, un gobierno limpio, transparente y que les responda. Un gobierno que cuide cada dólar público y garantice el acceso a los servicios que nuestra gente merece. Un gobierno que respete a sus empleados y les ofrezca un trato justo. En fin, un gobierno municipal que les sirva a todos y no solo a unos cuantos. Esa promesa se honra con acciones. Con humildad y firmeza, asumiré la responsabilidad de trabajar por el pueblo que ha visto a mi familia formarse. Y hoy les digo que no los defraudaré”, manifestó.

Torres Montalvo fue seleccionado a finales de septiembre en una elección de pueblo realizada por el Partido Nuevo Progresista para buscarle un sustituto al fenecido alcalde, Julio Alicea Vasallo.