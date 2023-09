La comisionada residente en Washington D.C. y aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, criticó este sábado el recién aprobado aumento en la tarifa de electricidad que llevaría el costo del kilovatio hora de 20 a 23 centavos.

“En lo único que LUMA Energy ha demostrado ser exageradamente eficiente es en pedir y lograr que el Negociado de Energía del gobierno de Puerto Rico les apruebe aumentos en las facturas que pagan los ciudadanos y los comerciantes, Anoche volvieron a imponer otro aumento en las facturas para los próximos tres meses, sin que LUMA haya demostrado ningún mejoramiento sustancial en el servicio, ni el avance de las obras de infraestructura para las que hay disponibles miles de millones de dólares de fondos federales”, reprochó la funcionaria en comunicado de prensa.

González ha sido crítica de los aumentos en el costo de la energía. No obstante, estas expresiones cobran notoriedad, pues las hace a días de haber revelado que buscaría convertirse en gobernadora.

“He sido consistente en que un aumento en los costos de energía representa una carga más para nuestra clase trabajadora, a quienes no les rinde el peso y un obstáculo para el desarrollo de la empresa privada y la economía en general de la isla. Además, que es toda una falta de respeto al consumidor aprobar este aumento, en medio de la noche para pretender pasar desapercibido. Invito a aquellos funcionarios que aún no lo han hecho, a tener como prioridad velar por los mejores intereses de la ciudadanía en general y del sector privado al rechazar y aunar esfuerzos para condenar y encontrar soluciones a este incremento. Un aumento en la factura de la luz no representa una mejor calidad de vida para ningún puertorriqueño”, estableció.

Fue anoche que el Negociado de Energía emitió una resolución en la que detalló que el costo del kilovatio ahora será de octubre a diciembre de 23.44 centavos. Esto representa un aumento de 3.32 centavos por kWh en comparación con la tarifa activa del 1 de agosto al 30 de septiembre, de 20.12 centavos.

Por otro lado, como si fuese un compromiso de campaña, González aludió que “mi prioridad es el bienestar de mi gente y uno de los servicios básicos que debemos asegurar es precisamente el servicio de energía. Por ello hemos abogado siempre por una mayor fiscalización hacia LUMA, defendido las asignaciones federales que trabajamos en el Congreso y denunciando atropellos como el alza a la factura de energía. LUMA pasará a la historia como el proceso de privatización que nunca más deberá realizarse. Resultó en un contrato leonino con todas las condiciones cargadas a favor de esa empresa y ninguna a favor del pueblo consumidor. De ahora en adelante, ningún proceso de privatización debe realizarse como se hizo con LUMA Energy”.

Añadió que “propongo que siempre deberá seleccionarse a dos empresas proponentes, una con la primera opción para el contrato durante un periodo de prueba; y una segunda que pueda sustituir a la primera en caso de incumplimiento o pobre desempeño. Si la segunda empresa demuestra estar disponible el gobierno podría reembolsable una parte sustancial de los gastos que tuvo para montar y presentar su propuesta, entre otros incentivos. Otorgar contratos de esta magnitud e importancia a una sola empresa, como se hizo con LUMA, convierten al pueblo de Puerto Rico en rehén de los intereses corporativos”.

De inmediato, criticó el contrato de LUMA, firmado por la exgobernadora Wanda Vázquez Garced. Aludió a que supuestamente “hubo una mala gestión del gobierno en promover mayor participación de empresas en aquel proceso de competencia y hoy estamos pagando las consecuencias”.

Pero, de inmediato, criticó a la administración del actual gobernador y líder del PNP, Pedro Pierluisi, a quien retará en primarias.

“Mientras el gobierno continúe defendiendo la ineficiencia de LUMA y justificando este contrato leonino, LUMA continuará por la libre cobrando millones por sus servicios y con toda la lentitud que no le cueste un centavo a esa empresa”, culminó.