Aunque el gobernador Pedro Pierluisi le restó importancia al mensaje que realizará esta tarde la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, en el que anunciaría si aspirará o no a la gobernación en unas primarias dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP), aceptó que lo verá para conocer cuál es la movida política que podrían lanzarle.

De inmediato, no vio con malos ojos una posible primaria. De hecho, se mostró confiado en prevalecer.

“Yo no tengo duda de que prevalezco no solo en primaria, sino también en las elecciones generales. En cuanto a una primaria, si se materializa, lo que yo quiero es ganarla (la primaria) contundentemente, porque eso me sirve, me propulsa a la elección general”, sentenció el primer ejecutivo durante una visita a la zona urbana de Quebradillas.

Se le preguntó si le sorprendería que González no lo rete por el cargo a la gobernación dentro el PNP. Respondió que “la realidad es que en la política no hay nada escrito hasta que no se dan las cosas. Siempre está la incertidumbre. En mi caso, pues yo lo que he dicho consistentemente es que este domingo voy a oficializar mi candidatura a la reelección. Sé que voy a estar acompañado por la inmensa mayoría de los funcionarios electos. ¿Por qué me acompañan? Porque saben que el pueblo PNP me apoya”.

Pero, si González le lanza el reto, Pierluisi dijo estar seguro que aparecerían buenos candidatos dentro del PNP para aspirar a la comisaría residente.

“Si surge la vacante en la comisaría, yo sé que tendremos opciones y yo apoyaré la mejor opción”, comentó, sin mencionar ningún nombre.

Asimismo, Pierluisi alegó que sus miras por permanecer en la gobernación “no es una cuestión de ambición personal mía”. Alegó que es el mismo pueblo que se lo ha reclamado, no de ahora, sino desde el 2011.

“Ya yo soy el gobernador. Ahora, meramente lo que quiero es darle continuidad a la gestión de gobierno por ocho años, porque eso le va a venir bien a Puerto Rico, va a venir bien desde el punto de vista de la relación del gobierno de Puerto Rico con el gobierno federal, y también va a venir bien a nivel del desarrollo económico que todos queremos”, indicó.

Cabe destacar que en un inicio Pierluisi intentó ignorar el mensaje. Pero, cambió el rumbo de sus afirmaciones cuando aceptó que vería el mensaje que emitirá González esta tarde por las redes sociales.

Es que, tras preguntársele su reacción a dicho mensaje, lo primero que el mandatario indicó fue lo siguiente: “Mi reacción es que yo estoy decidido a darle al pueblo de Puerto Rico un gobierno estable, como ha sido el caso ya por dos años y nueve meses, pero por ocho años. Eso no ha pasado en Puerto Rico desde los años ‘90. Esa estabilidad, esa credibilidad que conlleva una administración de dos términos es más que necesaria hoy día. Yo estoy orgulloso de lo que hemos logrado en estos dos años y nueve meses. La administración del penepé que yo lidero lo que hemos visto es progreso siempre sostenido, el desempleo más bajo en nuestra historia. En el área de la reconstrucción, ahora mismo tenemos 2,900 proyectos de construcción con fondos de FEMA, 500 proyectos en nuestras carreteras. Eso habla por sí solo”.

Añadió que “en el área de salud, tenemos el plan Vital, que es el plan del gobierno. Es el mejor plan médico en Puerto Rico, el que tiene la mejor cubierta y que paga mejor a los proveedores. En educación, estamos descentralizando el Departamento Educación, algo que se habló mucho, pero no se había hecho. En el área de la seguridad, hemos anunciado, propiciado, el que se elabore un Plan Integral para la Reconstrucción Social de Puerto Rico y la Prevención de la Violencia. De igual manera, la Policía está haciendo su trabajo, porque ha habido una reducción del 20% de los asesinatos y el nivel del crimen ahora mismo en Puerto Rico es el mismo que teníamos en medio de la pandemia cuando había encierro. Ni hablar lo que hemos logrado por nuestra causa mayor de la estadidad, porque ya en la Cámara de Representante federal se logró la aprobación de un proyecto sin precedente. Un proyecto que, básicamente, busca el fin de la colonia. Y ahora yo estoy personalmente dedicado al tema en el Senado de Estados Unidos para lograr que el Senado de Estados Unidos también atienda este asunto”.

Dijo que todo este trabajo que ha realizado lo harán prevalecer sobre cualquier candidato.

“Esa es la mejor carta de presentación”, indicó.

Señaló que las críticas que le lancen o las promesas que realicen los demás candidatos a la gobernación no harán que pierda su reelección para el 2024.

“Como digo, estamos más que bien encaminados en todos los puntos importantes, en las áreas importantes y ahora es el momento de arreciar el paso, de mantenernos enfocados y en eso. Así que, yo no tengo duda de que prevalezco no solo en primaria, sino también en las elecciones generales”, manifestó.

Por otro lado, el gobernador no fue preciso ante la pregunta de si les lanzaría retadores a aquellos políticos incumbentes que no lo respalden y apoyen a González.

“Por regla general, yo siempre he apoyado a los incumbentes del partido, a los funcionarios electos del partido, salvo muy raras excepciones. Habrá que ver si pasa lo que tú dices. Sé que, por ejemplo, hay veces que uno no tiene alternativa. Por ejemplo, si alguien empieza a insultarme a mí o atacarme de una manera fuera de lugar, pues, obviamente, yo soy el ser humano, me tengo que defender y no puedo estar apoyando a alguien de forma hipócrita”, expresó.