La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, ofrecerá este miércoles, 27 de septiembre, un mensaje especial en el que, aparentemente, anunciará su futuro político.

¿Buscará la reelección en Washington o confirmará si retará a Pedro Pierluisi en primarias en busca de la gobernación?

“Mañana a las 5:22 p.m. tengo un mensaje importante para ti”, lee el texto que la comisionada compartió esta tarde en una publicación de sus redes sociales.

González Colón ha expresado anteriormente que no descarta aspirar para convertirse en candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), para las Elecciones Generales del 2024.

“Yo, cuando tomo decisiones, me gusta saber que lo estoy haciendo porque la gente lo está pidiendo. No por ambiciones personales de nadie y, quizás esa es la diferencia, verdad, que estamos acostumbrados a ver a los políticos: ‘Tal día anuncio, tal día digo tal cosa’. Ese no es mi caso y, yo voy a hacer toda esa evaluación. Pero no, claro que no lo estoy descartando. Lo estoy considerando seriamente”, llegó a confesar en entrevista con Primera Hora.

Desde el pasado julio, el grupo de González Colón tiene un local de campaña en el Condominio El Centro I, en Hato Rey, que es dirigido por el exalcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges.