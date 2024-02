“El gobierno va a cambiar su manera de darle servicio a la población mayor”.

Esta es la principal promesa lanzada este jueves por la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, al presenta su programa de gobierno dirigido a los adultos mayores.

En conferencia de prensa, la también comisionada residente en Washington esbozó su propuesta para transformar los servicios que requiere este sector en unos accesibles y sensibles. Detalló que su meta es ayudarles a que tengan una mejor calidad de vida y autonomía. Para lograr tal cambio, dijo que se unificaría tantos esfuerzos gubernamentales, privados, como de organizaciones del tercer sector.

PUBLICIDAD

“Nuestro plan de gobierno va a estar centrado en la gente, en devolverle el gobierno a la gente. No a crear más estructuras y no a crear más fuerzas de poder. Yo creo que, si la estructura de nuestra campaña va dirigida a representar a cada uno de los grupos, en este caso tiene que ser devolverles a los adultos mayores la fuerza y los recursos de gobierno para mejorar su calidad de vida”, manifestó.

En general, Gonzalez alertó sobre la realidad de que la población envejeciente cada vez es mayor y que un 40% de estos vive bajo los niveles de pobreza.

“Estamos viendo adultos mayores solos en su casa, abandonados, sin acceso a recursos de gobierno o sin acceso a programas de calidad de vida”, expuso.

De inmediato, señaló la necesidad de “reenfocar nuestra visión del adulto mayor como contribuyente al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Necesitamos un gobierno que entienda y atienda las necesidades de los adultos mayores, que sea accesible, sensible y que tome en consideración las capacidades y limitaciones que esta población pueda tener. Tenemos que acabar con la burocracia en la gestión pública”.

Bajo estas premisas, el programa de gobierno dirigido a los adultos mayores estará enfocado en las áreas de salud y bienestar, seguridad, prevención de fraude y explotación financiera, iniciativas de calidad de vida y conexión social, desarrollo social como desarrollo económico, cambiando de manera dramática la política pública y la manera que el gobierno le brinda apoyo y servicios a esta población.

PUBLICIDAD

En el área de salud y bienestar, por ejemplo, se expone que apoyarán el establecimiento de programas de bienestar a través del tercer sector para fomentar el envejecimiento activo, salud mental e integración social.

También destacó que mediante los Consejos Comunitarios de Seguridad se propiciaría una mejor calidad de vida y un mayor bienestar en la comunidad donde se encuentran los adultos mayores.

Impulsó, además, promover la “autonomía funcional”. Explicó que lo que buscan es asegurar el acceso, la integración y la independencia del adulto mayor en su vida social, laboral y comunitaria, favoreciendo los servicios de apoyo y cuidado en el hogar como primera opción.

De paso, González lamentó que la Isla no se beneficie del Seguro Social Suplementario, pues ayudaría a muchos adultos mayores a pagar su residencia y las utilidades. Alegó que tal beneficio lo “hemos estado luchando, no solamente en pleitos en el Tribunal Federal, sino en legislación a nivel federal”. Sin embargo, no han rendido frutos.

“Mi visión de gobierno es que el gobierno esté en función de la gente, en función del pueblo, no al revés. Muchas veces cuando escuchamos a los candidatos a la gobernación o a los partidos políticos, escuchamos en las plataformas de agencias de gobierno, de programas de gobierno, pero no hay un enfoque en lo que debe ser la gente”, manifestó la candidata.