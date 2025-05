A días de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuestionara el método que utilizó Jenniffer González Colón para realizarle el “background check” a los nominados a su gabinete, la gobernadora explicó que contrató a “compañías privadas” para hacerlas.

La funcionaria, en una entrevista publicada por la periodista Sylvia Verónica Camacho, de Noticentro 4, precisó en una instancia que estos background check, al menos, estuvo a cargo de un exfuncionario federal.

“Nosotros contratamos a un funcionario federal para hacerles el background check del gabinete constitucional. Y, eso fue lo que se hizo y se pagó por cada uno de ellos”, sostuvo, durante una visita a Villalba.

PUBLICIDAD

Rivera Schatz cuestionó las credenciales de las personas que hicieron los “background checks” y hasta los llamó “Sherlock Holmes” ante los problemas que enfrentó el exnominado a secretario de Estado, Jerome Garffer, para ocupar ese cargo, ya que no cumplía con disposiciones constitucionales.

“Hay que hacerle un profundo ‘background check’ al que contrató Fortaleza para hacer los ‘background checks’ a los nominados”, dijo el presidente del Senado.

Al reaccionar a estas críticas, la gobernadora aceptó que “hay cosas que salen y hay cosas que no salen”.

En otra instancia, también llegó a decir que “hay algunas cosas que funcionan, también hay cosas que no”.

La gobernadora insistió en que su administración ha dado por cerrado el capítulo de los nombramientos al retgirar aquellos más controvertibles.

“Yo dejé toda esa página atrás. Nosotros removimos otros nombramientos. No voy a entrar en controversias. Estoy enfocada en lo que tengo que hacer. Los municipios tienen muchas necesidades. Estoy en esas. Estoy cumpliendo con mi plataforma y nosotros haremos las nominaciones que correspondan la próxima semana”, afirmó.

González Colón también contestó a aquellos que han opinado que su gobierno “colapsó”, tras los problemas enfrentados por los nombramientos.

“Eso es una percepción incorrecta y esa es la expectativa que tienen los que no me quisieron en una primaria y no me quisieron en una elección”, respondió.