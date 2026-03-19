La gobernadora Jenniffer González Colón desconoce si realizará un Mensaje de Situación de Estado o emitirá un informe a la Legislatura para rendir cuentas de sus ejecutorias, toda vez que espera decisiones importantes de la Junta de Supervisión Fiscal respecto a la aprobación del cheque de alivio contributivo y el presupuesto del año fiscal 2026-2027.

“En este momento, hasta que estemos trabajando en conjunto con la Junta de Supervisión Fiscal de estos temas, no hay nada que anunciar”, señaló la primera ejecutiva, durante una conferencia de prensa en Cabo Rojo.

Añadió que “yo primero tengo que lograr armonizar los números con la Junta de Supervisión Fiscal para poder hablar de cuál va a ser el ‘deployment’ que va después, si va a ser una radicación, si va a ser un mensaje. Lo primero va lo primero. La carreta no puede ir delante de los bueyes. Tenemos que primero llevar el trabajo con la Junta de Supervisión. Una vez lo tengamos, decidimos cómo se desenlaza lo demás”.

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El primer tema que estipuló fue el cheque de alivio contributivo. Informó que todavía están en conversaciones con la Junta para lograr la aprobación de la propuesta, que pretende devolverles $554 millones a los contribuyentes que hayan devengado menos de $150,000 anuales y los que tengan hijos menores de 18 años.

“Ya estamos hablando del lenguaje per se, así que me siento bien positiva de que vamos a lograrlo”, señaló.

Rechazó comunicar la posible cifra de dinero que se autorizaría para conceder este alivio y que sería menor a los $554 millones propuestos, ya que todavía están en conversaciones.

Mientras, del presupuesto indicó que “el gobierno de Puerto Rico no ha presentado el presupuesto. Estamos más que en tiempo de radicarlo y estamos trabajando con la Junta un plan a cinco años de presupuesto, porque recuerden que nosotros el año pasado logramos el primer presupuesto balanceado certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Así que eso se hace en comunicación, en trabajo, una reducción en el gasto público. Así que estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos con ellos el año pasado. ¿Para qué? Para que tengamos nuestro segundo presupuesto certificado por la Junta, que para mí es tan importante para poder salir de ellos. Así que una vez terminemos, mi meta es que lo podamos radicar en conjunto con la Junta nuevamente, como lo hicimos el año pasado. Por eso nos mantenemos afinando las partidas con ellos. Así que estamos teniendo múltiples reuniones con la Junta y sus equipos de trabajo”.

El Mensaje de Situación de Estado es un mandato establecido en el Artículo IV, de la Sección 4 de la Constitución de Puerto Rico. Generalmente, el gobernante lo hace en los primeros meses del año.