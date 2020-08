La comisionada residente y vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, dijo hoy que no pertenece a la actual administración.

Durante una entrevista en el programa Jugando Pelota Dura, González -compañera de papeleta de Ricardo Rosselló en el 2016 y quien aspira a la reelección el próximo noviembre- dijo que hay obra realizada en este cuatrienio, y dio como primer ejemplo el dinero asignado a carreteras.

Entrevistada por Alex Delgado quien le inquirió sobre la pobre administración del Partido Nuevo Progresista, González defendió la obra realizada.

“Yo creo que hay una obra que está ahí, de carreteras, de infraestructura, los fondos se han conseguido para eso”, sostuvo la comisionada residente.

PUBLICIDAD

No obstante, cuando Yolanda Vélez Arcelay le mencionó que ella es parte de la administración, González ripostó: “No, yo no pertenezco a esta administración, no. Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos”, dijo González durante el programa.

“Estoy en contra de suspender el proceso”

Jenniffer González dice “Yo no soy parte de esta administración”.

“¿Podemos concluir q esta ha sido la peor administración q ha presentado el PNP en su historia?, Fue una de mis preguntas. Dice en @JugandoPelotaPR q PNP ha hecho obra en este cuatrenio, como las carreteras 🤔😳 pic.twitter.com/FHYLBU3pKc — AlexDelgado (@AlexDelgadoPR) August 12, 2020

Su rival en la contienda por la comisaría residente por el Partido Popular Democrático (PPD), el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, criticó las expresiones de González.

Finalmente entendÍ!!! Ella es parte de la Administración Trump!!! Y orgullosa que está de ser parte de esa Administración. — Aníbal Acevedo Vilá (@anibalacevedo) August 12, 2020

Las expresiones de González también le ganaron numerosos comentarios de ciudadanos en redes sociales.

Romero: Qué derrota?

Pedro: don't push it!

Ricky: cogemos de pendejos hasta los nuestros.

JGo: Yo no soy parte de esta administración... — Patty di Fussa (@Patty_diFussa) August 12, 2020

"NO TE HAGAS LA BOBA, CHULA, TU ERES PARTE DE ESTA ADMINISTRACIÓN!!!" pic.twitter.com/p7BOD4eZAU — Nieto ™ (@MrTonitas) August 12, 2020

JGo niega que sea parte de esta administración... 😎 pic.twitter.com/DiPEvVPyBR — Vaso De Aníbal (@VasoDeAnibal) August 12, 2020