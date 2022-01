Nota de la editora: Esta es la cuarta de una serie de entrevistas realizadas a los aspirantes a la alcaldía de Guaynabo. El orden de publicación se determinó de acuerdo a la forma en que aparecerán en la papeleta.

En Guaynabo lo conocen como “Pipe” Abreu. Es un conocido comerciante en el pueblo y legislador municipal. Julio Felipe Abreu Sáez tiene 37 años, está casado con María Durán, tiene dos hijos: una niña de 10 años y un niño de 7 años.

Fue el legislador municipal que más votos sacó en la pasada primaria, está en su primer término y es el portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Legislatura Municipal de Guaynabo. Es ingeniero industrial graduado del Recinto Universitario de Mayagüez. Trabajó por un tiempo en la firma de ingenieros (CH Caribe) y luego entró a los negocios de su familia. Está al frente del Colmado Abreu, y luego abrió, Abreu’s Grill, ambos ubicados en el Camino Alejandrino.

“Toda la vida me he criado en Guaynabo, soy la tercera generación de comerciantes. Mi abuelo, Julio Abreu y mi abuela, Goya García lo establecieron en 1947. Hemos operado 74 años ininterrumpidamente y hemos sido parte de ese motor que propulsó el desarrollo económico en el pueblo”, sostuvo Abreu Sáez.

Dijo que el arresto y acusación por un esquema de corrupción del ahora exalcalde Ángel Pérez Otero “tomó por sorpresa” al cuerpo legislativo del municipio. “Siempre lo habíamos percibido como un hombre honesto, sencillo, nos tomó por sorpresa a todos”, expresó.

El legislador municipal indicó que busca la Alcaldía porque quiere “devolverle” a Guaynabo lo que ha podido adquirir, “mi experiencia profesional, mi preparación académica y ponerla a la disposición para darle el brillo que tenía”. Además, dijo que buscará hacer “justicia salarial a los empleados municipales y eliminar este ambiente tóxico que existe en el gobierno municipal”.

Abreu Sáez consignó que en la Alcaldía “hay dos bandos”: unos leales al exalcalde Héctor O’Neill y otros, que simpatizaban con Ángel Pérez. “Está muy dividido el gobierno municipal… Al final del día todos somos Guaynabo, con el fin de servirle bien a nuestro pueblo”, dijo.

¿Que le ofrece usted a sus compueblanos?

Doy un paso al frente para poner a la disposición del municipio mis capacidades administrativas, mi preparación profesional y un gobierno de altura, en el que podamos rescatar el brillo del municipio, devolver transparencia, establecer un sistema de contrataciones que sea totalmente transparente y goce de la confianza que merece el pueblo.

El candidato considera que uno de los problemas principales del pueblo es la falta de policías municipales. “Vamos a traer de regreso a los policías, que tengamos en destaque y adquirir nuevos recursos. Hay un grupo que está en destaque en agencias del gobierno estatal, además de contratar efectivos adicionales”, esbozó el comerciante.

Dijo que la merma de policías municipales “más que nada ha traído inseguridad, así como la falta de ese patrullaje preventivo que tiempo atrás estábamos acostumbrados a ver”.

En términos de la contienda en sí, dijo que podría pensar que su rival más fuerte es Edward O’Neill, hijo del exalcalde O’Neill “ya que representa parte de lo que fue una trayectoria de su padre, pero no queremos regresar a estos estilos del pasado y repudiamos cualquier acto inmoral que haya podido ocasionar algún alcalde saliente”.

Aseguró que ya está de lleno en campaña y que, de su parte, la contienda por la Alcaldía “será un debate de ideas. “Va a ser una campaña limpia, de altura, una campaña de ideas. Vamos a tener contacto directo con los líderes de las distintas comunidades y vamos a volver a ese alcalde de pueblo donde simplemente ponemos el oído en tierra y escuchamos las necesidades de nuestro pueblo”, sostuvo.

Abreu Sáez dijo que cuenta con un equipo de campaña y que no aceptará donativos en efectivo. “Muchas personas que creen en un cambio real, en mi persona, los que me conocen, saben que soy una persona de valores inquebrantables. Muchos se han puesto en disposición de ayudarme a sufragar los gastos al igual que personas que genuinamente no ven en nuestra candidatura a un político tradicional, sino una solución verdadera para tomar las riendas del municipio. Ahora, hemos sido claros en que no vamos a aceptar donativos en efectivo ni anónimos. Estamos en campaña a paso firme, el respaldo del pueblo ha sido bien contundente”, reclamó el comerciante.

Cinco candidatos en la contienda

El Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) certificó el 27 de diciembre a los cinco candidatos a la alcaldía para sustituir a Pérez, quien renunció luego de ser arrestado el pasado 9 de diciembre tras ser vinculado a actos de corrupción.

Pérez fue acusado por un gran jurado federal de soborno, conspirar para cometer soborno y extorsión.

Según el pliego acusatorio, el exalcalde recibía un alegado pago mensual de $5,000 por favorecer a una empresa de construcción.

Los candidatos que aparecerán en la papeleta de la elección especial, que será el 15 de este mes, son: la nutricionista Dana Miró Medina, el abogado Ricardo “Ricky” Aponte, la oncóloga Marigdalia Ramírez Fort, el comerciante y legislador municipal Julio “Pipe” Abreu y el supervisor de líneas e hijo del exalcalde Héctor O’Neill, Edward O’Neill Rosa.