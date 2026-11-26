El que el gobierno le haya ganado la demanda para cancelarle el contrato a LUMA Energy no hará que el servicio de energía eléctrica que recibe el pueblo sea uno más estable, más barato o más confiable.

Tampoco es una garantía de que el deficiente servicio que reciba el pueblo vaya a mejorar a largo plazo. Todo dependerá de la selección que se haga respecto al nuevo proveedor de servicio, según explicó a Primera Hora el exsenador y experto en asuntos energéticos, Ramón Luis Nieves, así como el exfiscal Ernie Cabán.

“Esta decisión en nada, por lo menos a corto plazo, va a mejorar el sistema eléctrico y en nada va a abaratar el costo de energía, porque los problemas que hemos visto en los últimos tiempos con respecto al sistema eléctrico se deben a la falta de generación y la generación no la maneja LUMA. Todos los problemas que tiene el sistema eléctrico, sobre relevos de carga, etcétera, mayormente se le atribuyen o son atribuibles al tema de las plantas, al estado de las plantas y a los contratos malos que ha hecho el gobierno con New Fortress, (proveedor de gas natural)”, expuso.

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“Así que la decisión de hoy no debe implicar que el mes que viene vamos a tener una rebaja energética, porque el Supremo determinó que LUMA se va. Así que este tema de la calidad del servicio y el costo, pues no, esta decisión no va a afectar, por lo menos en el corto plazo. A largo plazo, si obviamente viene una compañía con otro perfil, que quizás tenga más experiencia en operar el sistema, pues, eso a largo plazo puede ayudar a mejorar el sistema”, añadió el popular.

Ni siquiera el abogado experto consultado para conocer qué alternativas legales le quedan a LUMA Energy tras la decisión que tomó el Supremo de cancelar el contrato entiende que todos estos acontecimientos resuelvan los problemas de años que tiene el sistema eléctrico.

Cabán aseguró que la empresa que sustituya a LUMA “se va a enfrentar con los mismos problemas, incluyendo hasta el problema de vegetación. Aquí es cuestión de ejecución, y de voluntad y de eficiencia de la ejecución. Pero, el mismo problema del sistema eléctrico chatarra, por llamarlo así, pues, lo va a confrontar el mismo operador. ¿Con cuánta diligencia, cuán buena administración van a tener para que sea más ágil, más confiable este proceso? Pues va a depender, verdad, de las ejecutorias de esa experiencia de esa nueva compañía que venga a hacerse cargo. Está por verse”.

En lo que coincidieron los entrevistados es que la gobernadora Jenniffer González Colón se anotó una victoria política, al cumplirle su promesa al pueblo de cancelar el contrato a LUMA Energy. Pero dejaron en el tintero si este paso también representaría una victoria para el pueblo. Todo dependerá de cómo se conduzca la transición y la selección de la nueva empresa que quedaría a cargo del sistema.

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Nieves comentó que “por el lado de la política energética, el tiempo lo dirá, porque obviamente hay muchas preguntas que ahora hay que contestar. En primer lugar, ¿cuál será el proceso que va a decidir el gobierno para hacer la transición con Luma? Segundo, ¿qué pasará con los empleados de LUMA? ¿Qué pasará con la calidad del servicio? Si se va a afectar o no, por el tema de que ya está cancelado el contrato y ellos tienen que agotar los últimos esfuerzos que tienen hasta que haya un operador privado. Y, obviamente, la gran pregunta: ¿habrá interés en la industria? ¿Qué tipo de compañías tendrán interés en operar el sistema eléctrico de Puerto Rico en este momento y a qué costo?”.

“Lo que no se puede olvidar es que parte del problema de este caso, es que este caso no tiene nada que ver con el cumplimiento de LUMA o no, con sus obligaciones contractuales. Este caso tiene que ver con unas circunstancias que el mismo gobierno creó que provocaron la nulidad del contrato. Así que eso para una compañía privada que venga a operar el sistema, es un elemento de riesgo de negocios, de que el gobierno se arrepienta en tres o cuatro años del contrato que otorgó y busque nuevamente lograr ese contrato. Y eso fue bien probablemente va a ser un elemento que una compañía privada podría tomar en consideración a la hora de negociar sus términos y condiciones con el gobierno de Puerto Rico para operar el sistema”.

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El exlegislador, quien fue integrante de un grupo energético que aconsejó a la gobernadora, dijo que el alegato del gobierno es que hay empresas que han mostrado interés en llevarse el contrato. Pero, comentó que un interés puede cambiar cuando el gobierno presente su realidad económica y la condición del sistema eléctrico.

En cuanto a las posibilidades de que LUMA logre revertir la decisión del Supremo, Cabán expuso que son mínimas.

Explicó que el primer paso es solicitar una reconsideración del Supremo. Tiene 15 días, a partir de que se informó de la decisión, para presentarla. Sin embargo, señaló que rara vez el ente cambia de parecer. Entonces, el caso pasaría al juez superior Anthony Cuevas Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para iniciar el proceso de transición, según ordenó el Supremo.

Los abogados de LUMA, no obstante, tendrían una última carta que podrían jugar. Se trata de acudir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Cabán explicó que las posibilidades de que el foro atienda el caso son pocas, ya que tendrían que hacer un alegato de que se violentó la Constitución de los Estados Unidos y los asuntos contractuales son “un derecho criollo”.

“Es un asunto cuesta arriba”, opinó, al añadir que LUMA tiene en su contra el hecho de no haber apelado ante el Supremo una decisión que tomó el Primer Circuito de Apelaciones de Boston para que fuese el foro federal el que atendiese la demanda con la que se logró cancelar el contrato.

El abogado también defendió el que se nombrara al juez Cuevas a cargo del proceso de transición.

“Me parece que le ofrece una garantía de confiabilidad al pueblo el hecho de que el Tribunal de Instancia esté supervisando este proceso de transición, porque las mismas figuras que bregan con la contratación, como el ZAR, el 3PPO (Oficina Independiente de Adquisiciones) y otras, se les ha cuestionado su credibilidad. De hecho, hay unos referidos, están referidos a las autoridades estatales y federales. Pero, me parece que el hecho de estar bajo la supervisión del Tribunal de Primera Instancia velando por el cumplimiento de la orden, sentencia y orden del Supremo, pues puede darle al pueblo una garantía de confiabilidad de que habrá un proceso objetivo y libre de presiones políticas o intereses privados”, concluyó el exfiscal.