El consorcio LUMA Energy vislumbra permanecer en la administración del sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico a partir del 1 de diciembre, tras vencerse el contrato suplementario que firmaron en la espera de que se restructure la millonaria deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Sí, estamos bastante enfocados en seguir, como en ejecutar los planes que ya hemos comenzado”, precisó en entrevista con Primera Hora el vicepresidente de Asuntos Regulatorios de LUMA Energy, Mario Hurtado.

Pero, en esa estadía, el funcionario no prevé que ocurran los cambios administrativos que ha solicitado el gobernador Pedro Pierluisi.

“LUMA es una empresa con un equipo ejecutivo súper calificado, bastante experimentado y que está aplicando toda esa pericia a la situación actual, y vamos a continuar con eso. Y no se trata de una persona u otra persona, se trata de un equipo y se trata, sobre todo, de una empresa de más de 3,000 personas que tienen planes, que tienen procesos y que van a continuar en su curso”, manifestó, al dejar claro que una determinación de cambios administrativos solo le corresponde a la Junta de la empresa.

Las expresiones de Hurtado surgen en el contexto de que este próximo 30 de noviembre se supone que ocurra la transición del contrato suplementario que firmaron hacia el contrato oficial, el cual los mantendría por 15 años a cargo de la transmisión y distribución de energía en la Isla. No obstante, una parte esencial que se tenía que dan para que aconteciera este cambio no ocurriría a esta fecha. Es que todavía no hay un acuerdo con los bonistas para reestructurar la deuda de la AEE.

Pierluisi afirmó ayer, martes, que es a LUMA a quien le correspondería determinar si comienza un proceso de salida de la Isla o se queda, al no haberse cumplido este importante paso de reestructurar la deuda.

Tanto el primer ejecutivo como la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jenniffer Granholm, han establecido que una salida de LUMA afectaría de manera negativa los planes de reconstrucción del sistema eléctrico que se ha encaminado.

Hurtado, en representación de su empresa, estipuló a Primera Hora que en la actualidad se encuentran en un “diálogo bastante constructivo con nuestro socio” para establecer ciertos acuerdos que le permitan continuar en la Isla. No obstante, no quiso detallar cuál es el interés que tienen. Se le cuestionó si su deseo es extender el contrato suplementario, el cual les otorga una mayor partida para operar el sistema; realizar cambios en el contrato de 15 años o acogerse al descuento en la partida para operar el sistema, así como a la imposición de multas y bonificaciones que les recaería al entrar en funciones el pacto oficial. Pero, no hubo una respuesta precisa

“No se trata de que si LUMA va hacer o no. Hay varias partes en esa discusión. Son discusiones que están teniendo en este momento. Entonces, obviamente, yo no puedo comentar directamente sobre eso”, dijo.

“Nosotros vemos que hemos comenzado en una ruta. Falta mucho por hacer y nosotros estamos comprometidos con seguir y los lineamientos del contrato que se pactó para poder hacer todo el trabajo que necesitan los clientes y para poder hacer lo que necesita Puerto Rico. Entonces, estamos enfocados en eso, vamos a seguir en ese plan y estamos en el diálogo bastante constructivo con nuestros socios. Al fin de cuentas, es una Alianza Público Privada, nosotros, como la parte privada y el gobierno como la parte pública. Siempre estamos en diálogo y vamos a seguir”, añadió.

Hurtado expresó en varias ocasiones que LUMA tiene un compromiso con Puerto Rico, que tiene interés de que la AEE salga de la quiebra y que están enfocados en lograr modernizar el sistema eléctrico.

“Nosotros hemos sido muy claros en que tenemos el compromiso de hacer el trabajo. Por eso, le pusimos tanto cuidado y las partes le dan tanto cuidado al contrato de operaciones y mantenimiento, y queremos seguir bajo ese contrato y hacer el trabajo que se necesita para Puerto Rico. Hemos hecho bastantes logros y falta mucho por hacer y es importante continuar el camino de transformación del sector eléctrico que ya ha comenzado en Puerto Rico”, indicó.

En cuanto a la resolución aprobada ayer por la Legislatura para dar por terminado el contrato entre el gobierno y LUMA, Hurtado no tuvo asumió posición concreta.

“Nosotros, honestamente, estamos enfocados en hacer lo que se nos ha contratado. Eso es operar el sistema, cuidar de los activos de transmisión y distribución, velar por las necesidades de nuestros clientes y vamos a seguir en ese curso. Obviamente, la Legislatura o diferentes cuerpos del gobierno, pues, ellos tienen sus procesos y van a seguir su curso y, obviamente, pues, el proceso democrático es importante y es uno que va a seguir su curso. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir enfocado en nuestro trabajo. Nuestro trabajo es atender a los clientes y es mejorar el sistema y estamos haciendo eso todos los días”, respondió.

En torno a los señalamientos realizados por la secretaria de Energía sobre que deben trabajar con “urgencia” y que han mostrado “algún progreso”, el vicepresidente de LUMA indicó que siempre han estado “enfocados” en esa urgencia que se le ha requerido. Aceptó que les falta “bastante progreso” para alcanzar, pero que han acelerado sus acciones en pro de los 1.5 millones de abonados que tiene la red eléctrica.

Para mejorar aún más, Hurtado reconoció que deben contar un centro de control moderno, el cual tenga la tecnología necesaria para poder identificar todos los percances que enfrentan los clientes. Señaló que este cambio les permitiría “reaccionar más rápido” cuando ocurran averías u otros percances.