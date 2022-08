El consorcio LUMA Energy expresó en la noche del martes que comparte la frustración que siente tanto el Primer Ejecutivo como sus clientes “a causa de la confiabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico” y los apagones que se han experimentado desde la semana pasada.

Las declaraciones de la empresa a cargo del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica de Puerto Rico se produce horas después que el gobernador Pedro Pierluisi afirmara que se le acaba la paciencia con LUMA Energy y que ha perdido su apoyo.

“No se equivoquen; sí escuchamos y entendemos las preocupaciones de nuestros clientes. Escuchamos y entendemos las preocupaciones del gobernador. Debemos mejorar y estamos decididos a hacerlo durante los próximos meses”, asegura la empresa, quien manifestó días antes a los políticos que exigen la cancelación de su contrato a dejar el pasado atrás.

“Sin importar los retos u obstáculos a los que nos enfrentemos al manejar y operar la red eléctrica, LUMA está decidida a construir la red eléctrica confiable que el pueblo de Puerto Rico espera y merece”, reitera.

En horas de la mañana, Pierluisi manifestó que la paciencia “se me está acabando” con la compañía energética, pidiéndole que trabajen con “carácter de urgencia”.

“Y como dije, sí hay muchas consecuencias que pueden surgir si hacen caso omiso de mi llamado”, indicó a la prensa, tras participar de una reunión de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) con los alcaldes en Guaynabo.

Reveló que, ante los múltiples apagones que se han registrado en la pasada semana, se ha mantenido en comunicación con el principal oficial ejecutivo de la empresa matriz de LUMA, Quanta Services, Earl C. “Duke” Austin, Jr., para exigir cambios de todo tipo en la administración local.

“Tienen que cambiar su plan de ejecución para, entre otras cosas, darles el debido mantenimiento a las líneas principales de transmisión y a las subestaciones principales que tenemos en el sistema”, sostuvo el gobernador.

“He pedido que mejore el desempeño de LUMA, particularmente, en el área de las interrupciones mayores y la duración de esas interrupciones mayores. He sido bien puntual en las cosas que quiero que cambien y estoy en espera de esos cambios”, añadió.

También, las declaraciones de LUMA se dan luego que la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, reiterara la cancelación del contrato de la compañía que inició operaciones en junio de 2021.

“No hay excusas de que no tenemos los recursos para la modernización del sistema eléctrico, porque el dinero está. Ese hubiera sido el problema principal, no hay dinero para arreglarlo. Pero en este caso hay el dinero. Y es dinero federal. Lo que no hay es el sentido de urgencia y las partes, en este caso, LUMA, la APP, el Negociado de Energía, tienen que rendir cuenta sobre la dilación en el uso de fondos federales”, reclamó González, agregando que “estoy en el récord sobre todos estos asuntos, fiscalizando los trabajos, o la falta de ellos, por el componente de energía en Puerto Rico”.

Las expresiones se generan también en momentos donde se rumora la posible salida del principal oficial de la empresa, Wayne Stensby, la discusión del nombramiento del exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz, para dirigir la compañía y modificaciones en la Autoridad de Alianzas Público-Privadas.