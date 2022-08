La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón reiteró hoy su llamado a que el gobierno de Puerto Rico, cuando menos, revise detalladamente el contrato con la empresa administradora de los componentes de transmisión y distribución del sistema eléctrico, LUMA Energy, a los efectos de evaluar una posible cancelación del mismo, toda vez que ese consorcio no ha podido mostrar avances en el manejo del sistema eléctrico y, por el contrario, el problema de los apagones parece cada vez peor.

Luego de repasar una larga lista de gestiones en favor de la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico, tanto ante el Congreso federal como en la Isla, González recordó que, contrario a otras voces que recién se unen al masivo repudio a LUMA, ella se ha mantenido fiscalizando y exigiendo a la empresa que cumpla con lo que se esperaba de ella cuando se le otorgó el millonario contrato, así como a las agencias del gobierno involucradas en esa contratación, como la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), que es el ente gubernamental encargado de velar por el cumplimiento del contrato de LUMA.

De hecho, resaltó que, como parte de esa fiscalización, y a raíz de una reciente visita el 12 de agosto pasado de representantes del Congreso, ya se programó para septiembre próximo una vista ante la Comisión de Infraestructura y Transportación, en la que se discutirá la situación de la reconstrucción del sistema energético en la Isla y se llamará a deponer a LUMA, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la APP y el COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia), entre otros.

“No hay excusas de que no tenemos los recursos para la modernización del sistema eléctrico, porque el dinero está. Ese hubiera sido el problema principal, no hay dinero para arreglarlo. Pero en este caso hay el dinero. Y es dinero federal. Lo que no hay es el sentido de urgencia y las partes, en este caso, LUMA, la APP, el Negociado de Energía, tienen que rendir cuenta sobre la dilación en el uso de fondos federales”, reclamó González, agregando que “estoy en el récord sobre todos estos asuntos, fiscalizando los trabajos, o la falta de ellos, por el componente de energía en Puerto Rico”.

“Yo reitero mi llamado a que se evalúen todos los elementos legales para cancelar el contrato de LUMA. Y esto no es para las gradas. Yo creo que se ha demostrado que LUMA ha incumplido con proveer un servicio energético eficiente y certero”, afirmó.

“Los múltiples apagones, las múltiples averías, dejan... primero que no se notifica cuál es la razón de la avería, cuánto es el tiempo. Son muchas interrogantes que no se han contestado”, agregó.

“Por eso el viernes (pasado) cuando hago el llamado, mi sugerencia, porque esto es un deber del gobierno de Puerto Rico, mi sugerencia es que el secretario de Justicia (Domingo Emanuelli), y en este caso las APP, evalúen ese contrato. Es porque este es un contrato por fases. Y viene ahora en noviembre una fase de implementación, y ciertamente cuando tú llevas un contrato para proveer un servicio tienes que cumplir con esa parte de servicio”, insistió.

Agregó que difiere del director de Alianzas Público Privadas (Fermín Fontánez) que dice que LUMA está cumpliendo.

“El pueblo de Puerto Rico, sin ser abogados, se ha dado cuenta que no están cumpliendo”, expresó.

Sostuvo que la evaluación sobre la cancelación del contrato debe tomar en cuenta “cuál sería la transición, cuál es la opción. Porque no creo que debamos volver atrás tampoco, a Energía Eléctrica, creo que ya el pueblo de Puerto Rico evaluó eso en el pasado. Pero tiene que haber un plan, si se cancela, cómo se hace una transición, hacia qué se hace una transición, cómo se manejan esos fondos federales”.

Sostuvo que LUMA, si decidiera que le interesa mantenerse operando en la Isla, tendría que tomar medidas para “mejorar de manera inmediata y a largo plazo”, incluyendo contestar asuntos cruciales como, “cuáles son los planes inmediatos para reducir y terminar con las interrupciones; cuál es el plan para disminuir el tiempo de restablecimiento luego que usted tiene una interrupción; cuál es el plan de la utilización de los servicios de poda para evitar interrupciones por árboles y ramas que ha habido, más ahora que estamos en temporada de huracanes”; así como cuál sería el plan de utilización de los fondos federales designados para para la reconstrucción del sistema eléctrico.

“Simplemente esa corporación pide paciencia cada vez que hay un apagón. Pero es que la paciencia se le acabó a la gente”, agregó. “Esto tiene un impacto directo en los mercados, en los pequeños negocios, en las empresas grandes, en las fábricas en Puerto Rico que no pueden depender del sistema eléctrico. Esto es mucho más complicado que decir que se fue la luz un día. Es la operación, es el costo de negocios, y ciertamente la certeza de que en Puerto Rico hay luz”.

De igual forma, consideró que la “la alta cúpula de LUMA en Puerto, su manera de manejar estos asuntos, no es la mejor” y la empresa debería “evaluar, con mucho detenimiento, la ejecución del trabajo gerencial de LUMA en Puerto Rico y determinar si esas personas son las idóneas para continuar esa operación en la Isla”.

“No sé si es un problema de dirección. Evidentemente es un problema de ejecución. Pero eso tiene que venir desde la cabeza”, comentó la comisionada residente. “Diría que debería, por lo menos, esa empresa empezar por remover a quien dirige la operación en Puerto Rico y sustituirlo por otra persona. Pero eso es un asunto que tienen que manejar ellos, y para lo que se supone que la Corporación (Autoridad) para las Alianzas Publico Privadas tenga función directa de supervisión que a mi juicio no ha hecho”.

Sin embargo, a pesar de sus rotundas críticas al trabajo de LUMA, González condenó que haya sectores que estén utilizando el descontento popular para adelante otras agendas políticas.

“Una cosa es la molestia que tenemos todos. Pero lamento tanto que un asunto tan importante y crítico como la energía eléctrica sea utilizado por grupos políticos que buscan adelantar las causas de independentismo en Puerto Rico como excusa para desestabilizar el gobierno. Y digo esto porque he visto llamados de marcha que si para sacar al gobernador (Pedro Pierluisi). Aquí el gobernador, la función del gobernador no está en tela de juicio. Lo que está en tela de juicio es el servicio de LUMA”, afirmó.

“Que llamen a manifestaciones frente a Fortaleza, es evidencia que son manifestaciones políticas y no reales. Si alguien quiere protestar, que protesten frente a LUMA, que es quien tiene el contrato”, agregó. “Respeto el derecho a la protesta y la libertad de expresión, pero esa protesta debería ser frente a LUMA y no en Fortaleza”.

Insistió en que “no se puede seguir desestabilizando las instituciones gubernamentales cada vez que tengamos una discrepancia” y fue enfática en rechazar “amagos de revolución”.

“Y quiero diferencia esas dos cosas. Porque hay muchos tratando de coger pon con el asunto de LUMA, para traer sus ambiciones personales agarradas de manifestaciones que deben hacerse a las facilidades de LUMA y no a Fortaleza o el gobernador” insistió.