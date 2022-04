Los altos directivos de LUMA Energy solo ofrecieron su gratitud a los puertorriqueños por su paciencia tras el apagón general que se extendió desde el miércoles hasta el sábado y se negaron a pedir perdón o indemnizar los gastos en pérdida de alimentos y enseres dañados que la falta de servicio de energía eléctrica pudo haber provocado.

“Cuando ocurre una emergencia en el sistema de servicio de energía eléctrica, normalmente no estamos en posición de reponer gastos. Estamos muy conscientes de que esto ha tenido efectos grandes en los clientes”, comentó Mario Hurtado, el principal oficial de asuntos regulatorios de LUMA, a los medios durante conferencia de prensa.

A pesar de recalcar que ningún daño se les compensará monetariamente, Hurtado invitó a la ciudanía a presentar sus reclamos a la empresa, coincidiendo con la recomendación de la directora ejecutiva de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (OIPC), Hannia Rivera Díaz, quien sostuvo que los consumidores tienen derecho a reclamar por los posibles daños que sufrieron tras el apagón general.

“Es muy importante que el consumidor sepa que en caso de haber sufrido algún daño tiene derecho a presentar una reclamación ante LUMA. Si bien es cierto que existe un relevo de responsabilidad a favor de LUMA, este no es absoluto. En aquellos casos en que haya mediado negligencia crasa, dolo o conducta temeraria, el consumidor tiene derecho a recibir compensación por daños directos incluyendo daños a la propiedad. La investigación en este caso no ha concluido, por consiguiente, es incorrecto aseverar que los consumidores no tienen derecho a reclamar”, explicó Rivera Díaz en un comunicado de prensa.

Huertas sin embargo, reiteró que la empresa no está en posición de incurrir en estos gastos.

“Obviamente si los clientes quieren presentar reclamos específicos, pueden hacer eso. Pueden presentar reclamos, claro”, expresó al recalcar que no hay pagos por daños en situaciones de fallas de energía, porque es una situación que está “fuera de control” del operador.

“En repetidas ocasiones los hemos escuchado dar las gracias al país por la paciencia, pero no los hemos escuchado pedir perdón”, planteó un periodista.

“Nosotros reconocemos que fue una situación muy difícil y estamos comenzando la investigación. Vamos a ver qué pasó en esta situación, cómo ocurrió y vamos a tomar los pasos pertinentes en ese tipo de situación”, se limitó a decir Hurtado luego de un silencio prolongado.