Con “decepción e indignación” reaccionó Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), cuando el P de la C 2434 para un Retiro Digno no fue aprobado en el último día de sesión legislativa al no ponerse de acuerdo el Senado y la Cámara en el Comité de Conferencia, según un comunicado de prensa.

El sindicato continuará la lucha para que la gobernadora Wanda Vázquez Garced convoque a una sesión extraordinaria dónde se incluya la medida y se apruebe sin enmiendas.

La extraordinaria va

El P de la C 2434 para un retiro digno fue referido al Comité de Conferencia entre los cuerpos legislativos cuando el Senado le introdujo enmiendas que alteraban su propósito.

"Provoca gran decepción e indignación ver cómo la legislatura le da la espalda a los jubilados y jubiladas del país al colgar este proyecto que garantiza que no se corten las pensiones, dispone que se establezca un Sistema de Retiro Unificado y evita que se eliminen los beneficios y condiciones a una población de alrededor de 300,000 personas y sus familias", señaló Martínez Padilla.

La dirigente magisterial llamó a "no rendirse y mantener la esperanza" al exigir que se cite una sesión extraordinaria de la legislatura dónde se apruebe el proyecto sin enmiendas. "Llamamos a la gobernadora a reparar este golpe contra los empleados pensionados y activos que requerimos calidad de vida y seguridad al cumplir una larga jornada de aportes a Puerto Rico", dijo.

La Federación de Maestros ha mantenido por años una lucha intensa para defender las pensiones.