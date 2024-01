“Ya no hay casos en las bóvedas”.

De esa forma la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte Miller dijo hoy que “no hay atraso” en los SAFE Kits, que detectan evidencia de agresión sexual en el cuerpo de una víctima.

En 2019 el cúmulo de casos de SAFE Kits en atraso (backlog) llegó a alcanzar unas 3,809 muestras, que estaban almacenadas sin procesar en las bóvedas del ICF, lo que provocó fuertes críticas y una investigación legislativa.

En 2021, bajo la incumbencia de Conte Miller, el ICF adquirió nueva tecnología (Rapid DNA) para agilizar el análisis pericial de las muestras ataponadas. Mediante una asignación millonaria de fondos estatales y federales, los casos en atraso fueron referidos a laboratorios privados, entre ellos, Bode Cellmark Forensic y DNA Solutions

“Ya nosotros entregamos todos los casos que teníamos pendiente. Están en manos de los laboratorios. Quedan quizás 100 o 200″, dijo la patóloga a preguntas de Primera Hora.

Respondió en la afirmativa cuando se le preguntó si los casos estaban resueltos. “Están en manos de los laboratorios de referencia”, dijo para agregar que las muestras que han llegado desde el primero de enero de 2021 hasta la fecha de hoy, son analizadas en el ICF.

“Nosotros cumplimos con hacer el análisis científico, claro no todos los casos arrojan que hubo un perpetrador. A veces se obtiene el ADN (material genético) de un posible perpetrador, pero no hay una prueba de referencia. No todos esos casos se traducen en que vayan a arrestar a alguien, pero una gran mayoría de ellos, los que cumplen con ciertos criterios se introducen en la base de datos y ahí va a estar el perfil”, sostuvo Conte Miller.

Dijo que el nuevo sistema digital “Beast”, que eI ICF puso en marcha desde este miércoles para integrar en una sola base datos las actividades científicas de todos sus laboratorios y divisiones, agilizará el análisis pericial en todos los casos, incluyendo los casos de agresión sexual.

Dijo que mensualmente llegan al ICF unos 15 a 20 casos de agresión sexual. “Siempre llegan”, dijo la patóloga.

Indicó que la plataforma digital Beast ayuda a agilizar cualquier análisis científico porque el laboratorio de ADN ya no va a tener que entrar todos los documentos de forma manual. “Hemos creado una sección aparte dentro de la División de ADN para analizar los SAFE Kits y esos peritos van a estar haciendo el análisis”, sostuvo la patóloga.

“Nosotros no tenemos backlog de SAFE Kits”, dijo para agregar que en el ICF dos cosas se impactan inmediatamente: un cadáver y un SAFE Kit. “No hay tiempo de espera”, expresó.