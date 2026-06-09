El director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), Ricardo Álvarez Barreto, dio a conocer este martes que el Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) aprobó una actualización en los límites de ingresos aplicables para los programas federales de vivienda, lo que permitirá que más familias en Puerto Rico puedan cualificar para recibir asistencia a través de los programas disponibles y eventualmente consigan tener su propio hogar.

De acuerdo con esa actualización anunciada por HUD, desde el 1 de junio pasado, los límites de ingreso anual para poder cualificar para el programa Pronto pa’ tu casa, según la composición familiar, son los siguientes:

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Para 1 persona, $55,450

2 personas, 63,400

3 personas, 71,300

4 personas, 79,200

5 personas, 85,500

6 personas, 91,900

7 personas, 98,250

8 personas, 104,550

“Esta medida tiene un impacto directo en iniciativas como nuestro programa Pronto pa’ tu casa, financiado por fondos CDBG-MIT y administrado por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda”, afirmó Álvarez, en expresiones emitidas durante la conferencia de prensa En récord que ofrece La Fortaleza cada semana.

Agregó que el programa ha tenido “resultados extraordinarios”, con 297 familias que han recibido asistencia para la compra de su hogar.

El director ejecutivo aclaró que, toda vez que los límites de ingreso se actualizaron el pasado 1 de junio, los casos que estén en proceso en los bancos “van a calificar con estas nuevas tasas de ingresos”.

Además, indicó que, en aquellos casos donde una persona no haya cualificado por rebasar el límite que existía anteriormente, pero podría cualificar bajo estas nuevas guías, puede someter nuevamente su solicitud ante la institución financiera.

Para cualificar para el programa Pronto pa’ tu casa, el solicitante debe cumplir con ciertos requisitos, que aparecen listados en el portal de la AFV. Entre ellos se incluye: tomar un curso de educación para compradores de vivienda; calificar dentro de los límites de ingresos establecidos, obtener la aprobación de una hipoteca en alguna de las instituciones financieras participantes del programa; no ser propietario de una vivienda al momento de solicitar la asistencia; ser un ciudadano estadounidense, una persona con nacionalidad estadounidense que nos es ciudadano estadounidense, o un extranjero calificado.

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Asimismo, la propiedad que va a adquirir el solicitante debe cumplir también con ciertos requisitos, que también están listados en el portal de la AFV.

Entre ellos se incluye: poder adquirirse con un título válido y libre de cualquier gravamen; estar clasificada como vacante o lista para ser vendida al momento de firmar el contrato; no puede estar ocupada por inquilinos al momento del cierre; cumplir con los requisitos mínimos que exige el emisor primario (institución financiera) del préstamo, las propiedades (nueva construcción) deben tener un permiso de uso; no puede tener factores ambientales adversos considerables, según se determine mediante una evaluación ambiental; si está en zona de riesgo de inundación, la propiedad solo puede calificar para asistencia si el solicitante compra una póliza de seguro contra inundaciones y presentar evidencia al momento del cierre; si la propiedad está en áreas designadas como zonas de protección de pistas de aterrizaje o área de recursos para barreras costeras, el comprador deberá firmar una declaración en la que reconoce dicha condición.

Para este programa se asignaron fondos por un monto de $100 millones, según se anunció en enero pasado. Al momento, sostuvo Álvarez, “quedan cerca de $88 millones” disponibles. Recordó que no hay una fecha límite para solicitar esta asistencia, y el programa estará abierto mientras haya fondos disponibles.

El director ejecutivo de AFV también recordó que el programa Pronto pa’ tu casa puede combinarse con otros programas que tiene la agencia, como Vivienda joven, una iniciativa dirigida a asegurar la hipoteca de compradores jóvenes entre los 21 y 35 años de edad.

Para más información sobre el programa Pronto pa’ tu casa, las personas interesadas pueden llamar al 1-833-234-2324.