El pueblo de Morovis contará con un espacio adecuado, seguro y acogedor para los adultos mayores con su nueva Égida Municipal.

“Actualmente, nos encontramos culminando la etapa de diseño, a cargo del arquitecto Joglar, con miras a iniciar su construcción durante el próximo año 2027”, informó la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González.

Además de esta construcción, el municipio está inmerso en otros proyectos como las mejoras de la Plaza Pública Juan Evangelista Rivera, con una inversión contratada superior a los $4.8 millones.

“La obra continúa y aspiramos a que este espacio vuelva a ocupar el lugar de encuentro que merece en la vida de nuestro pueblo. Pero la visión que hemos trazado va mucho más allá de la plaza. Completamos el diseño del proyecto de aceras y accesibilidad del casco urbano, con aproximadamente $5.9 millones identificados. También completamos el diseño del estacionamiento municipal, para el cual se han identificado $2.5 millones y que contempla 63 espacios”, añadió la primera ejecutiva municipal.

PUBLICIDAD

En el Terminal de Carros Públicos Don Luis Angleró, mientras tanto, avanzan trabajos de remodelación por más de $1.3 millones.

Maldonado detalló que además se cuenta con una subvención aprobada de $100,000 para construir 13 paradas cubiertas, de lo que será el nuevo sistema de transporte colectivo.

“Piensen en lo que significa caminar con seguridad, encontrar estacionamiento, acceder al transporte público y disfrutar de una plaza renovada. Todo responde al esfuerzo por devolverle actividad al corazón de Morovis y crear mejores

condiciones para el comercio”, expuso Maldonado.