La Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) identificó múltiples barreras de accesibilidad en la avenida Toa Alta Heights, en Toa Alta, entre ellas vehículos estacionados sobre aceras, rampas deterioradas, superficies irregulares y obstáculos que dificultan el desplazamiento de personas con alguna discapacidad.

La denuncia la hizo el defensor Fernando L. Díaz Rivera.

Se observó que esta situación en muchas ocasiones los obliga a las personas con impedimentos a transitar por áreas de circulación vehicular, poniendo en riesgo su vida.

“Una persona que utiliza una silla de ruedas puede llegar a un comercio y encontrarse con un vehículo que bloquea completamente la acera o con una rampa que no le permite continuar su recorrido. Esto significa que, aunque el establecimiento esté abierto al público, esa persona puede enfrentar barreras que le impidan llegar”, sostuvo en un comunicado de prensa.

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Así lucen los accesos en varias aceras. ( Suministrada )

Estos hallazgos son el resultado de un informe de 104 páginas, mediante la iniciativa “Paso Libre”, en las que se recomienda corregir las deficiencias en los distintos tramos de esa avenida y en el que solicitaron al municipio evaluar los señalamientos para que presente un plan para garantizar su accesibilidad en los espacios públicos.

“Muchas de estas situaciones también responden a decisiones que tomamos como ciudadanos, como estacionarnos sobre las aceras u ocupar espacios destinados al tránsito peatonal. Tenemos que crear conciencia de que compartimos esos espacios con personas que necesitan condiciones de acceso adecuadas. Precisamente, ese es uno de los objetivos principales de estas inspecciones”, explicó Díaz Rivera.

A su vez, los inspectores encontraron en Toa Alta, conexiones deficientes entre las aceras y las carreteras, grietas, desniveles, superficies inestables y tramos con vegetación, basura o escombros que dificultan el desplazamiento de personas que utilizan sillas de ruedas, andadores o bastones.

“Los hallazgos demuestran que hay situaciones que requieren reparaciones de infraestructura, pero también otras que podemos evitar mediante el cumplimiento de las normas y el respeto a los espacios peatonales. Cuando un vehículo ocupa una acera o un comerciante coloca objetos que impiden el paso, afecta directamente la movilidad de una persona con impedimentos. Con Paso Libre buscamos documentar estas condiciones, orientar a los municipios sobre las correcciones necesarias y promover la participación de los comerciantes y la ciudadanía para que los espacios públicos puedan utilizarse de manera segura”, sostuvo el defensor.

El documento recomienda reparar o reconstruir las aceras deterioradas, corregir las rampas que presentan deficiencias, remover obstáculos y mejorar las conexiones peatonales. También propone modificar determinadas áreas de estacionamiento frente a establecimientos comerciales para evitar que los vehículos invadan las rutas de circulación.

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Asimismo, el funcionario recordó que la Ordenanza Municipal Núm. 8, que enmienda la Ordenanza Núm. 128-2008-2009, prohíbe estacionar vehículos sobre las aceras en Toa Alta y contempla multas de $1,000 para el conductor y el propietario del vehículo.

Como parte del seguimiento, la DPI remitió una comunicación al alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto Lugardo, en la que presentó los hallazgos y solicitó una respuesta escrita dentro de los 20 días siguientes al recibo de la notificación. De no presentar objeciones, el municipio deberá someter un Plan de Acción Correctiva dentro de los próximos 30 días, conforme al procedimiento establecido por la agencia.

Esta es la segunda inspección consecutiva que realiza la agencia, la primera se llevó a cabo en la avenida Esmeralda, en Guaynabo, donde la también se documentó barreras de accesibilidad. Luego de recibir el informe, el alcalde de ese municipio convocó a los comerciantes de la zona para evaluar las observaciones y buscar alternativas que facilitaran el acceso de las personas con impedimentos a los establecimientos.

Díaz Rivera indicó que la defensoría continuará utilizando Paso Libre para documentar barreras de accesibilidad en otros municipios y promover medidas que permitan a las personas con impedimentos desplazarse por las comunidades y acceder a los establecimientos y servicios disponibles al público.