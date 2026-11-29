Una ciudadana y su hija menor de edad vivieron momentos de terror tras ser víctimas de un robo domiciliario reportado durante la madrugada de este domingo en su residencia ubicada en la carretera PR-857, en Carolina.

Según el informe de novedades de la Policía, en horas de la medianoche, cuatro hombres vestidos de negro, encapuchados, con guantes y portando armas de fuego, irrumpieron en su hogar.

Los individuos las intimidaron y se apropiaron de dos teléfonos celulares, prendas, tenis, equipo de grabación del sistema de cámaras de seguridad y otros artículos.

Además, ocasionaron daños a varias puertas de la residencia y al equipo de internet.

La agente Luz López, adscrita al mencionado precinto, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del CIC de Carolina.