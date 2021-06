Esperar por LUMA Energy o repararlo con mis recursos.

Varios municipios han estado entre la espada y la pared ante las incesantes fallas de energía eléctrica que se han reportado durante las últimas semanas, pues por ley el consorcio LUMA, quien tomó desde el pasado 1 de junio la transmisión y distribución del sistema eléctrico del País, es quien tiene la potestad para reparar las averías.

Pueblos como Isabela, Aguadilla y San Sebastián decretaron estados de emergencia por los recientes apagones. En resumen, estas órdenes ejecutivas municipales autorizan a utilizar los recursos económicos del ayuntamiento para restablecer el servicio en las comunidades afectadas. El municipio puede contratar expertos externos para atender las situaciones a la mayor brevedad posible.

“Como alcalde tienes que tomar una decisión, te quedas de brazos cruzados y ves cómo la gente sufre, o simplemente enfrentas el proceso legal”, comentó el alcalde de Isabela, Miguel Méndez Pérez, quien decretó un estado de emergencia energética el 11 de junio, un día después del incendio en la subestación de Monacillos, en San Juan, que dejó a unos 900,000 abonados sin servicio.

Méndez Pérez decidió formar una brigada con dos celadores que identificó en el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Aguadilla, según indicó. Se enrollaron las magas y salieron a la calle el sábado y el domingo. El alcalde aseguró que miles de familias no tenían luz, entre estas unas 200 en la urbanización Islazul y más de 1,000 en los barrios Arenales Altos y Arenales Bajos.

“La semana pasada estuvimos en comunicación con LUMA reportándole diferentes sectores que tenían problemas de fusiles, machetes, cables que habían caído al suelo, y le dimos hasta el viernes para ver cómo ellos trabajaban. No tuvimos ninguna respuesta de brigadas de LUMA en Isabela. Eso nos motivó a preparar la orden ejecutiva declarando un estado de emergencia energético en Isabela para poder entrar en contratación directa con algunas compañías y poder traer algunos compañeros de (la Autoridad de) Energía Eléctrica, celadores específicamente, que estaban destacados en otras dependencias del Estado para poder trabajar el problema”, explicó.

“El domingo particularmente, llegaron unas brigadas subcontratadas de LUMA y unos equipos de mantenimiento de líneas y desganche, pero trabajamos en conjunto. A ellos les hacían falta unas herramientas, nosotros las teníamos, y así pudimos ayudar a resolver todos los problemas”, destacó.

Méndez Pérez se cuestionó por qué a los municipios se les exige no bregar directamente con el sistema eléctrico a través de contratistas, pues LUMA hace lo mismo.

“Ya que LUMA está contratando otras compañías para que los ayuden, por qué el municipio no puede tener estos recursos de exempleados de la Autoridad trabajando en el municipio, ya sea en destaque o contratado para poder crear esta brigada, que LUMA nos pueda subcontratar. Conocemos a Isabela, conocemos las líneas, conocemos los problemas típicos que el sistema presenta. Es resolver más rápido con menos recursos económicos versus lo que tal vez le cobren estas compañías a LUMA y al país”, planteó.

ACTUALIZACIÓN DE PROBLEMÁTICA CON EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA . AHORA: Urbanización Islazul, Bo. Bejucos Posted by Municipio de Isabela on Saturday, June 12, 2021

Como reacción a la advertencia que hizo LUMA el 8 de junio para que los municipios y contratistas privados no trabajen en las líneas eléctricas de manera independiente por la peligrosidad e ilegalidad que representa, el alcalde respondió: “La realidad es que yo no estoy con Juan Del Pueblo resolviendo este problema eléctrico, yo estoy con celadores de 26 y 28 años de experiencia y con los equipos, tampoco nos tiramos a la calle a lo loco”.

“Hicimos un grupo de profesionales, de gente que conoce el sistema en Isabela y lo pusimos a disposición de LUMA. En todo momento yo me comuniqué con LUMA, dónde yo estaba y qué estaba haciendo. Cuando me encontraba con algo que no lo podía resolver, se lo dejaba expresado al ingeniero de ellos. Al otro día ellos vinieron y los llevé porque ya yo sabía dónde estaba el problema”, acotó.

LUMA sin ejecutoria

Las expresiones del alcalde isabelino coincidieron con su vecino alcalde Julio Roldán Concepción. El alcalde de Isabela sostuvo que también tiene comunicación con LUMA, pero la “ejecutoria es lo que no vemos”.

Roldán Concepción declaró el estado de emergencia el 14 de junio. Gracias a los esfuerzos municipales, mencionó que el lunes lograron devolver el servicio a siete comunidades, que contabilizaban unas 500 familias afectadas.

Reparación del servicio de energía eléctrica en Aguadilla.

“Estas personas que estamos contratando son expertos, son celadores de líneas, son compañías que trabajan en eso”, aseguró.

“La gente que está sin servicio eléctrico, que se les perdió la comida, que se les dañaron las insulinas, hay que ponerlas en prioridad. Si ellos (LUMA) no cumplen, nosotros vamos a hacer cumplir entonces el derecho que tienen los aguadillanos”, afirmó.

No se puede tolerar

Para el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, es intolerante que las comunidades pepinianas pasen días sin luz. Confirmó que se reunirá en el municipio este jueves con el presidente de LUMA, Wayne Stensby, para “compartir diferentes tipos de situaciones e ideas para mejorar el servicio de LUMA, pues el período de respuesta en reparación es demasiado extenso”.

“Es intolerable que nuestras comunidades pasen ese martirio y más aún que la mayor parte de nuestras comunidades están compuestas por personas de mayor edad. Dejar que nuestra gente pase esa agonía de estar sin energía eléctrica, y la mayoría no tiene plantas eléctricas porque son personas de bajos recursos, no es una alternativa para ningún alcalde”, manifestó. “Ver que nuestra gente lleva dos días, tres días sin recibir un servicio, para mí no es alternativa. Queremos que LUMA cumpla, pero bajo ninguna circunstancia yo me voy a quedar de brazos cruzados mientras veo gente sufrir”, agregó.

Jiménez Pérez decretó el estado de emergencia el 7 de junio, seis días después que LUMA comenzara a operar el sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. La llamada Pepino Power Authority se activa en caso de que las brigadas de LUMA no lleguen al lugar afectado.

Las brigadas las componen “personas retiradas de la Autoridad de Energía Eléctrica, personas que ahora mismo han sido relocalizadas en diferentes oficinas del gobierno y algunos que todavía están activos en la Autoridad de Energía Eléctrica. Son personas voluntarias más el grupo nuestro de Manejo de Emergencias y Policía Municipal”, detalló. “Son celadores con mucha experiencia”.

Fuego por alto voltaje esta noche en dos residencias de del barrio Calabazas de San Sebastian. Via: Abby Lamboy Posted by WKAQ 580 on Monday, June 14, 2021

En San Sebastián, dos casas se incendiaron el 14 de junio en el barrio Calabazas por unos cambios drásticos de voltaje, según el alcalde. Señaló que también hubo un apagón en los barrios al sur del municipio por problemas en una subestación.

“La subestación hace como cuatro meses estuvo en reparaciones por unas deficiencias. El ‘breaker’ que iba para Calabazas, Perchas y Mirabales se había dañado ya hace algún tiempo. Lo que hizo la Autoridad fue que lo pegaron con el ‘breaker’ que da energía al pueblo en lo que lo reparaban, pero nunca lo repararon. Así que cuando sucede eso, se quedan áreas sin energía eléctrica”, explicó sobre el evento.

Evitar una desgracia

La presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, Frances Berríos Meléndez, no obstante, advirtió que estos esfuerzos municipales podrían terminar con muertes.

Berríos Meléndez dijo que ha observado en las redes sociales a celadores sin sus equipos de protección.

“Si la persona es un celador que estuvo en la Autoridad, tiene un conocimiento. Aquí el detalle es que tengan el equipo de protección. Cuando miras los visuales que ellos (los alcaldes) están publicando en las redes sociales, no los ves con ningún tipo de protección, ni con guantes, ni botas, ni con ropa adecuada. Si no tienes la protección necesaria, tienes una violación en OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) porque le diste trabajo, no es voluntario”, precisó.

A la presidenta también le preocupa que los alcaldes no coordinen las reparaciones con LUMA. “Si hay una persona de LUMA trabajando la avería más abajo, y no te percataste y subiste el machete y energizaste lo que esa persona está trabajando, vamos a tener una desgracia”, aseguró.

La experta exhortó a los alcaldes y contratistas no autorizados por LUMA a no tomarse el riesgo. Como alternativa, sugirió que los alcaldes notifiquen las averías al ingeniero de distrito.

“El celador está autorizado en ley siempre y cuando trabaje dentro de la compañía de energía, y mientras esté afuera, lamentablemente es una persona que no está capacitada en ley y están haciendo una violación de ley”, reiteró.

“Si estuvieron en (el huracán) María más de un año sin luz, que estés un día, dos días, tres días, cuatro días sin luz, discúlpame, esto es politiquería. Nos estamos olvidando lo que es la seguridad de la ciudadanía y la seguridad de la propiedad”, subrayó.