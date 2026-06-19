No caigas: circula nuevo fraude que promete dinero fácil en redes
El anuncio falso usa el sello del Gobierno para estafar con supuestos préstamos.
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El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) alertó a la ciudadanía este viernes sobre la circulación de anuncios falsos en redes sociales que utilizan de manera indebida símbolos oficiales del Gobierno de Puerto Rico para promover supuestos programas de financiamiento y préstamos comerciales.
Según explicó el secretario de DACO, Hiram Torres Montalvo, se han identificado publicaciones que incluyen el escudo oficial del Gobierno y mensajes que anuncian préstamos de hasta $250,000 para negocios, junto a enlaces donde solicitan información de los usuarios.
“Queremos ser enfáticos: ninguna agencia del Gobierno de Puerto Rico promueve programas de financiamiento a través de anuncios de redes sociales de esta naturaleza, ni solicita información financiera confidencial mediante enlaces no oficiales. Todo apunta a que se trata de un esquema diseñado para inducir a error a comerciantes y consumidores”, expresó el funcionario.
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Torres Montalvo advirtió que los estafadores utilizan imágenes oficiales, logotipos gubernamentales y mensajes de urgencia para generar confianza y lograr que las personas entreguen datos personales, financieros o comerciales, los cuales luego podrían ser usados para fraude o robo de identidad.
“Exhortamos a la ciudadanía a verificar siempre la legitimidad de cualquier oferta de financiamiento antes de compartir documentos, números de cuentas bancarias, información contributiva o datos personales. Ninguna persona debe asumir que una publicación es legítima simplemente porque contiene símbolos del Gobierno de Puerto Rico”, añadió.
DACO recomendó a los consumidores y comerciantes:
- No proporcionar información personal o financiera a través de enlaces recibidos mediante anuncios en redes sociales.
- Verificar directamente con la agencia gubernamental correspondiente la existencia de cualquier programa de ayuda o financiamiento.
- Confirmar que las páginas web utilizadas sean oficiales y pertenezcan a dominios gubernamentales legítimos.
- Desconfiar de ofertas que prometan aprobaciones rápidas, fondos inmediatos o procesos simplificados sin la debida documentación.
- Reportar anuncios sospechosos directamente a la plataforma donde fueron publicados.
“Los esquemas de fraude evolucionan constantemente y cada vez son más sofisticados. La mejor herramienta para combatirlos sigue siendo la educación y la prevención. Ante cualquier duda, verifique antes de compartir su información”, sostuvo Torres Montalvo.
Los consumidores que identifiquen anuncios similares o entiendan que han sido víctimas de fraude pueden comunicarse con DACO a través de sus plataformas oficiales, el correo confidencia@daco.pr.gov y visitar sus oficinas regionales.