Noé Marcano, exalcalde de Naguabo y actual director ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), se expresó este miércoles ante su posible implicación con contratos presuntamente corruptos para manejar la basura en los municipios, con el que también ha sido vinculado el renunciante alcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado.

“A través de los medios de comunicación ha trascendido información en la que se menciona a Naguabo como uno de los municipios en alegada investigación por fuentes anónimas o no oficiales. Respecto a ese tema, quiero dejar establecido que hasta el momento no he recibido ninguna información de fuentes oficiales, por lo que no estaré emitiendo ningún comentario al respecto. Continuamos trabajando con los proyectos que tenemos en agenda para adelantar los objetivos trazados en la corporación”, reaccionó Marcano en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

“De surgir información de fuentes oficiales, estaremos en la mejor disposición de emitir declaraciones al respecto”, afirmó.

De acuerdo a El Nuevo Día, Marcano sería uno de los funcionarios del gobierno que se mencionaron ante un gran jurado federal por el otorgamiento de contratos presuntamente ilegales a la compañía Waste Collection. Además de Marcano y Delgado, también figurarían Javier Carrasquillo, exalcalde de Cidra, y José Luis Cruz, alcalde de Trujillo Alto.

El gobernador Pedro Pierluisi nombró a Marcano como director de la ACAA a principios del 2021. Marcano estuvo al mando de Naguabo durante dos términos, pero en las elecciones generales del 2020 perdió ante Miraidaliz Rosario Pagán del Partido Popular Democrático.

Delgado renunció el 30 de noviembre tras cinco años en la poltrona municipal de Cataño.