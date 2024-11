Ponce. Con la confianza en que los militantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Ciudad Señorial respondan a la “disciplina” del voto íntegro, el candidato novoprogresista a la alcaldía en esta ciudad, Pablo Colón Santiago, aseguró que “no debo tener problemas” para prevalecer en la contienda eleccionaria.

El abogado de profesión acudió a mediodía al centro comunal del barrio Quebrada del Agua para ejercer su derecho al sufragio, esperanzado en que sus correligionarios acudan masivamente a las urnas “apoyando al equipo completo, ya que Ponce, históricamente ha demostrado ser del Partido Nuevo Progresista”.

“Me parece que lo que resta ahora, desde el punto de vista nuestro, es que los miembros de mi partido sigan la disciplina de partido que se le ha pedido que es una sola cruz debajo de la Palma en las tres papeletas y un voto íntegro. Si la gente de Ponce vota íntegro, yo no debo tener problemas en prevalecer”, argumentó.

“Ponce ha demostrado históricamente ser del Partido Nuevo Progresista, independientemente de las cosas que han ocurrido, como la ocasión anterior donde se perdió la alcaldía y se perdieron la Cámara y el Senado (Elecciones del 2020), cuando ganó el gobernador (Pedro Pierluisi). Si la gente en Ponce, siguiendo la disciplina del partido vota íntegro, yo creo que tendremos un nuevo alcalde en el día de mañana, si Dios quiere”, vaticinó.

Igualmente, aceptó que “la contienda real es entre la alcaldesa interina (Marlese Sifre) y este servidor”.

“Yo tengo un plan de gobierno espectacular, un plan de gobierno que atiende las prioridades de Ponce, un plan de gobierno que responde a todos sectores de la sociedad civil ponceña que fue estructurado por un excelente grupo de profesionales a los que yo le encomendé hacer eso. Es un plan de gobierno que he estado divulgando continuamente desde que se anunció en mi comité en mayo de este año”, destacó.

“También he estado casa por casa visitando las comunidades, saludando a las personas en persona, no (adentro) en un vehículo sino escuchándolos, conociendo su sentir. Me parece que eso va a ser determinante al momento en que se emita el voto”, insistió.

Asimismo, reclamó su “hoja de vida de 37 años como abogado y he impactado a mucha gente en diferentes aspectos de su vida, no solamente en el aspecto legal”.

“Tenemos una ciudad que en un momento fue bellísima, una ciudad con una arquitectura colonial envidiable y que hoy está destrozada en gran medida. Esa situación de reconstrucción que se debió haber atendido con premura porque es la cara de la ciudad y el principio mismo de la rehabilitación económica de la ciudad. El Ponce que tenemos no es el Ponce que queremos”, afirmó.

“También los campos están abandonados, las facilidades deportivas están abandonadas, las personas de la tercera edad tienen muchísimas necesidades de salud, de cuido, de aseo, de atención en todo el sentido de la palabra. Me parece que todas esas cosas van a ser juzgadas en esta elección”, recalcó.

Cabe destacar que Colón Santiago echó la papeleta de preferencia presidencial en blanco, pues dijo que “(Donald) Trump no hizo ninguna expresión sobre los argumentos del comediante (Tony Hinchcliffe)”.