Tras la divulgación del audio de una de las vistas judiciales que enfrentó Andrea Ruiz Costas, asesinada a finales de mes en medio de un incidente de violencia de género, el gobernador Pedro Pierluisi se reiteró este martes en que “el sistema falló”.

Aunque dijo que no había escuchado el audio de un poco más de 12 minutos de duración, el primer ejecutivo señaló que había leído los partes de prensa en los que se discutía lo ocurrido en una de las vistas en las que Andrea solicitó sin éxito la orden de protección.

“Es desafortunado que se haya dado a la luz pública esta grabación, así de esa manera (porque un medio de comunicación la divulgó). Lo ideal hubiera sido que el Tribunal Supremo fuera el que decidiera el que se divulgara. ¿Por qué? Por que la víctima ya falleció y hasta sus propios padres no tienen objeción a que, pues, haya total transparencia en esto. Así que ya se divulgó. Lo que confirma, a base de lo que he leído, yo no he escuchado la grabación, pero he visto el resumen de lo ocurrido en los medios y, nuevamente, aquí lo que se ve es que el sistema falló. No se protegió a esta víctima como debió haber sido el caso. Perdió su vida totalmente, innecesariamente, y este es el tipo de situación que no debe repetirse”, afirmó Pierluisi, durante una entrevista con el programa Hoy Día de Telemundo.

PUBLICIDAD

De inmediato, informó que le ha dado instrucciones al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, a que siempre haya un fiscal en las vistas de violencia de género.

El funcionario aclaró, del mismo modo, que las víctimas de violencia de género deben saber que los casos que se ventilan en los tribunales son confidenciales. Dijo que favoreció en este caso de Andrea que se divulgara el audio solo “para que sepamos lo que sucedió” y que llevó al sistema a fallar.

Reconoció que el Tribunal Supremo intentó proteger el derecho de víctima en este caso, pero insistió en que “es para bien” que se haya conocido lo que le sucedió a la fenecida mujer cuando acudió al Tribunal de Primera Instancia de Caguas a buscar protección.

“Nunca dejó de textearme, de llamarme... decía que quería volver conmigo y yo le decía que no... no deja de llamarme y de parar en mi trabajo tampoco”, explicó la mujer a la jueza, poco antes de determinar que no se le concedería la protección.

Pierluisi, al conocer estos detalles, insistió que la revelación de esta audio permite fiscalizar a la Rama Judicial.

“El tener un gobierno transparente es positivo en todas sus ramas en la medida en que eso se pueda dar”, manifestó.

Por otro lado, el gobernador dijo que no avala la retroactividad a la doctrina de que las convicciones de delito se deben hacer de manera unánime. Dijo que prefiere esperar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se exprese.

Mientras, indicó que el salario de los delegados que se escogerán para representar a Puerto Rico en la capital federal en busca de la estadidad será “sustancial, porque los costos de vida son altos”.

Sin embargo, no supo detallar cuánto cobrarán, ya que espera conocer cuánto presupuesto se le asignará a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) en el próximo año fiscal.