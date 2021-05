Una resolución que busca investigar todas las circunstancias que acontecieron en el Tribunal de Caguas en relación con el caso de Andrea Ruiz Costas fue radicada en la Cámara de Representantes.

La jueza Ingrid Alvarado Rodríguez le negó una orden de protección y, días después, fue asesinada por su expareja Miguel Ángel Ocasio Santiago.

Precisamente, el anuncio se da luego que el Tribunal Supremo determinara, con votación 5-3, mantener en secreto los audios de las audiencias de Ruiz Costas.

La medida es de la autoría de los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) Lourdes Ramos Rivera y Yazzer Morales Díaz.

“Este caso de la joven Andrea Ruiz es uno que ha impactado la fibra de todos los puertorriqueños, sin importar el lugar donde residan. En los pasados días hemos visto cómo ha salido en la prensa asuntos muy preocupantes sobre el manejo de este caso, incluyendo las acciones de la jueza que presidió la vista de solicitud de orden de protección. Ante esto, se hace meritorio que la Cámara de Representantes inicie una investigación profunda sobre todas las circunstancias que rodearon el caso en el Tribunal de Caguas. Tenemos que actuar ya, no podemos dejar tantas lagunas sin respuestas”, señaló Ramos Rivera en declaraciones escritas a la prensa.

En marzo pasado, Ruiz Costa presentó una solicitud de orden de protección bajo el amparo de la Ley 54, mejor conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

“Se tiene que hacer público todo el material pertinente a este caso y que se sepa que ocurrió en el Tribunal de Caguas, porque no se emitió la orden de protección. El sistema no puede volver a fallar a nadie, sea mujer u hombre. La justicia tiene que actuar para todos. El norte de la investigación es conocer qué falló y corregir el proceso para que esto no vuelva a suceder. Eso es lo menos que podemos hacer por Andrea y todas las víctimas de violencia de género”, añadió la legisladora.

Por su parte, el representante del Distrito 9 de Toa Alta y Bayamón manifestó que el caso merece explicaciones concretas y acciones detalladas.

“El norte es salvar vidas, es que este caso no se repita más. Lo que hemos escuchado en la prensa son asuntos muy, pero muy serios que no se pueden despachar con tecnicismos. La Cámara tiene que actuar. Lo que sucedió en el Tribunal, todo, con este caso tiene que ser investigado y adjudicar responsabilidad a quienes fallaron”, sostuvo Morales Díaz.

Los legisladores novoprogresistas adelantaron que estarán cursando una misiva al presidente cameral, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, para solicitar aprobar la medida con carácter de urgencia en la próxima sesión ordinaria, la cual está pautada para el martes 11 de mayo.