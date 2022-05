El gobernador Pedro Pierluisi afirmó este martes que no teme haber sido grabado por su amigo, el presidente del Comité de Acción Política (PAC, en inglés), Joseph Fuentes Fernández, ya que insistió en que nunca ha estado involucrado en ninguna ilegalidad.

“Yo parto de la premisa que a mí me están grabando todo el tiempo y yo soy un libro abierto. Yo tengo mi conciencia bien tranquila”, sentenció.

Las expresiones del mandatario, realizadas durante una actividad del Departamento de Seguridad Pública en el coliseo Mario “Quijote” Morales, en Guaynabo, ocurrieron cuando se le cuestionó sobre su parecer en torno a que Fuentes Fernández supuestamente cooperó con las autoridades federales y grabó audios sobre las irregularidades cometidas por el PAC.

El hombre, quien es amigo desde escuela superior del primer ejecutivo, utilizó el PAC para hacer campaña a favor de la candidatura de Pierluisi en las primarias y elecciones del año 2020. Se declaró culpable ante las autoridades federales el pasado 5 de mayo por ocultar de dónde provenían cientos de miles de dólares que eran depositados en dos organizaciones fantasmas que hacían donaciones a Salvemos a Puerto Rico.

Para el primer ejecutivo, “es inconsecuente” que tales grabaciones hayan ocurridos, ya que reafirmó que su equipo de campaña “no coordinó con PAC alguno, incluyendo el que fue objeto del caso federal. O sea, yo no tengo preocupación alguna”.

Fue más lejos al estipular que nunca ha sido investigado y que no le tema a que lo investiguen por lo que aconteció con el PAC.

“Aquí no hay ningún tipo de investigación que me concierne a mí. Yo nunca en mi vida he estado bajo investigación. Si alguien quiere empezar ahora, pueden hacerlo”, sostuvo.

Se le cuestionó la razón por la que está tan seguro de que no ha sido eje de ninguna pesquisa. Dijo, de inmediato, “porque no hay razón, no existe causa para investigarme a mí”.

De paso, aludió a que, si su cuñado Andrés Guillemard supo de algún donativo que se le hizo al PAC, “eso es legal. Lo que es ilegal es que se coordine”.

También llegó a decir que no es ilegal que un candidato pueda acudir a alguna actividad de recaudación de fondos de cualquier PAC. No obstante, dejó claro que nunca lo hizo.

Asimismo, Pierluisi reiteró que ni él ni ningún miembro de su equipo coordinó nada con Fuentes Fernández o su PAC.

“Sí puedo decir en el caso de mi cuñado recaudó consistentemente para mi comité de campaña y colaboró con mi comité de campaña. ¿Qué gestiones, si hizo alguna, relacionada al PAC? Yo no tengo conocimiento sobre eso, pero estoy absolutamente seguro que no fue ni oficial de esa entidad, ni agente de esa entidad ni nada. Ni tampoco recaudador oficial de esa entidad”, aludió.

Primera Hora le cuestionó al primer ejecutivo si cuando estipuló “que no tengo conocimiento” de las gestiones que Guillemard pudo hacer relacionadas al PAC representan un cambio a su postura, pero lo rechazó.

“Lo que yo he dicho consistentemente es que yo pongo mis manos en el fuego en cuanto a lo que hizo mi comité de campaña y lo voy a seguir repitiendo cuantas veces me lo pregunten, incluyendo todos los que colaboraron con mi comité, incluyendo a los oficiales de mi comité. No hubo irregularidad alguna. Es más, el Contralor Electoral auditó mi comité y no hizo señalamiento de irregularidad alguna. Pongo las manos en el fuego sobre mi comité de campaña”, sentenció.

“Estoy seguro que mi cuñado no cometió ninguna irregularidad”, añadió.

En cuanto a la supuesta grabación en la que se escucha el empresario Ricky Castro expresar una alegada mediación del gobernador en uno de sus negocios relacionados al cannabis, Pierluisi señaló que hace cinco años, cuando no era funcionario público, el bufete en el que laboraba, O’Neill & Borges, fue contratado por este para atender el asunto.

“Se le atendió legalmente. Esto no tenía nada que ver con cabildeo. Eran asuntos legales y el asunto quedó ahí”, informó.